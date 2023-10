AHETA saúda a nova ligação aérea direta de Faro para Nova Iorque

A partir de maio de 2024, Faro e Nova Iorque vão estar ligados através de uma nova rota aérea, notícia que a direção da AHETA congratula.

A direção da AHETA – Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, reunida hoje, congratula-se com o anúncio da realização de voos diretos entre Faro e o Aeroporto de Newark, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, a partir de 24 de maio de 2024, através da companhia aérea United Airlines, informação que o barlavento noticiou ontem.

«A ligação aos EUA vinha sendo um objetivo da AHETA, quer enquanto entidade representativa das empresas do ramo hoteleiro, da animação turística e da imobiliária turística, que enquanto membro da direção da ATA – Associação de Turismo do Algarve», apontam em nova enviada ao barlavento.

«Este foi um bom exemplo do trabalho conjunto de todos os players do sector, com especial destaque para o Aeroporto de Faro, o Turismo de Portugal e a ATA, que viram os seus esforços compensados com o anúncio de quatro frequências semanais, através de um Boeing 757-200, com 176 lugares, entre Faro e Newark», acrescentam ainda.

De acordo com a AHETA, «se a isto juntarmos a ligação Ponta Delgada/Faro, igualmente a ser operada a partir da próxima primavera, pela SATA e que permitirá ligar aquele aeroporto açoriano a Faro, o qual tem ligação para muitos destinos do Canadá e Estados Unidos, estamos convictos que as constantes subidas do número de turistas daqueles dois destinos para a nossa região, registadas nos últimos meses, serão fortemente incrementadas», asseguram.