AHETA: Fevereiro regista maior taxa de ocupação dos últimos 16 anos

O Algarve superou, em fevereiro, os valores registados para a taxa de ocupação quarto desde 2007, segundo informa hoje a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

A taxa de ocupação quarto foi de 48,7 por cento, 5,4pp (pontos percentuais) acima da verificada em 2019 e 2,1pp acima da verificada em fevereiro de 2020, o último mês antes do início das restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

Face ao mesmo mês de 2020, ano em que o Carnaval foi no dia 25, os mercados que mais contribuíram para a subida verificada foram o nacional com +1,4pp, o neerlandês e o britânico, ambos com +0,9pp e o norte americano, com +0,5pp.

Por zonas geográficas, as maiores subidas face a 2020 ocorreram nas zonas de Portimão / Praia da Rocha (+16,5pp), Monte Gordo / VRSA (+11,1pp), e Tavira (+7,2pp).