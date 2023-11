Águas e esgotos vão chegar a 400 residentes nas Pereiras de Almancil

Águas e esgotos são «direito básico» que vai chegar a 400 residentes nas Pereiras de Almancil. Autarquia de Loulé consignou obra.

A pouco e pouco o concelho de Loulé reforça a sua rede de abastecimento de água e esgotos, alargando a cobertura do território com este tipo de infraestruturas. Ontem foi dado mais um passo nesse sentido, com a assinatura do auto de consignação da obra nas Pereiras de Almancil.

«Há muitos anos que era uma aspiração desta população. Com esta obra praticamente todo o lado ocidental da freguesia fica servido de saneamento». Quem o garante é Joaquim Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Almancil, que ao lado do autarca Vítor Aleixo e de empreiteiro, José Amado, participou neste momento que antecedeu o arranque da obra.

É na zona do restaurante «Pequeno Mundo» e da Escola Internacional, uma área dispersa, que será criada esta rede que irá servir cerca de 400 pessoas, «um número muito significativo».

Os trabalhos irão permitir o fornecimento de água potável e de qualidade às populações residente na área, durante todo o ano. No que concerne à drenagem de águas residuais domésticas, a obra prevê a construção de uma nova estação elevatória de águas residuais domésticas e a otimização da rede de esgotos com a desativação da estação elevatória existente na «Estrada das Escanxinas».

No total, a extensão das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas nesta intervenção será de aproximadamente 4.920 e 5.180 metros respetivamente.

O valor da empreitada ascende a 1,2 milhões de euros e o prazo de execução é de 1 ano, mas o calendário pode ser mais curto. O empreiteiro garantiu que tudo fará para «cumprir com os prazos da melhor forma, se possível, antecipa-los». Ainda durante a semana será instalado o estaleiro, seguindo-se o arranque das obras.

Até porque há da parte da empresa o conhecimento do terreno já que a Hridalgar foi também responsável, há uns anos atrás, pelos trabalhos realizados nas Escanxinas, outra área da parte ocidental de Almancil.

O autarca Vítor Aleixo disse ser esta «mais uma obra que a Câmara Municipal de Loulé tem em curso, no vasto território do concelho Loulé».

E relembrou o lançamento, há cerca de um mês, de uma outra na freguesia de Almancil, na localidade do Cerro do Galo. Em curso estão também os trabalhos em Alte e, dentro de uma semana, arrancará a obra de Vale Telheiro.

Na Lagoa de Momprolé a obra para a rede de águas e esgotos também está adjudicada e apenas aguarda visto do Tribunal de Contas.

«Há aqui um esforço grande da CML no sentido de continuar esta sua política de levar água e esgotos ao maior número possível de fogos habitacionais, esta é a resolução de um direito básico», garantiu.