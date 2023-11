Águas do Algarve contratam BioSmart para ETA de Alcantarilha e Tavira

A BioSmart vai assegurar o transporte de lamas de clarificação de água em dois lotes na ETA de Alcantarilha e em dois na ETA de Tavira.

A BioSmart outorgou, recentemente, o contrato com a Águas do Algarve para a prestação de serviços que abrange os lotes 1, 2, 3 e 4 do concurso público de «Aquisição de Serviços de Transporte de Lamas de Clarificação de Água», na ETA de Alcantarilha e na ETA de Tavira.

Com um valor que ronda os 420 mil euros, e um prazo de vigência do contrato de 36 meses, «esta adjudicação vem comprovar a satisfação da Águas do Algarve e a confiança na dedicação, no desempenho e no conhecimento da equipa da BioSmart», de acordo com a mesma.

Recorde-se que a empresa presta serviços a esta entidade desde final de 2018 através de sucessivos concursos públicos.

Neste caso, o serviço a prestar consiste no transporte de lamas de clarificação de água em quatro lotes, sendo os lotes 1 e 2 centralizados na ETA de Tavira e os lotes 3 e 4 na ETA de Alcantarilha.

Conforme consta no website da Águas do Algarve, decorrente do processo de tratamento de água para consumo humano, são geradas lamas de clarificação da água, que são submetidas a tratamento adequado nas Estações de Tratamento de Água (ETA) da Águas do Algarve, tratando-se de um resíduo não perigoso de acordo com a legislação em vigor.

Devido à grande quantidade de lamas produzidas nas ETA, a Águas do Algarve, desde 2004, tem encaminhado estes resíduos para valorização em cimenteira, em detrimento de opções de eliminação, designadamente a deposição em aterro, contribuindo desta forma para a preservação dos recursos, e minimizando impactes ambientais associados.