Águas de VRSA distinguida com «Selo de qualidade exemplar»

A ERSAR distinguiu a Águas de VRSA, concessão gerida pela Aquapor, com o «Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano».

A Águas de Vila Real de Santo António (VRSA) foi reconhecida pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos com o «Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano», no âmbito da iniciativa «Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos».

A excelência do desempenho da Águas de VRSA ao longo do ano de 2022 revalida, assim, a distinção conquistada nos últimos anos pela concessão gerida pela Aquapor.

«Sem dúvida, um prémio que nos diz muito, a nós no Grupo Aquapor, mas também a todos os nossos clientes. Uma distinção que comprova a elevada qualidade da água que levamos até às suas casas, às suas empresas. É o reconhecimento do serviço de excelência que prestamos à população. Através da Águas de VRSA servimos mais de 19 mil munícipes e é um orgulho continuar a cumprir esta missão de distribuir água de qualidade superior», afirma António Cunha, CEO da Aquapor.

Além da Águas de VRSA, o Grupo Aquapor conta com outras sete distinções nesta edição dos Prémios da ERSAR, nesta mesma categoria, através das entidades Águas de Cascais, Águas de Gondomar, Águas do Planalto, Águas do Lena, Águas da Figueira, Águas da Azambuja e Águas da Teja.

Para a atribuição do «Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano», a ERSAR realizou uma avaliação quantitativa a 227 entidades gestoras reguladas, tendo por base os indicadores e dados provenientes do ciclo de regulação do controlo de qualidade da água, bem como uma avaliação qualitativa, tendo em conta aspetos relacionados com a governança, cumprimento das obrigações legais, conduta perante o regulador e ocorrências significativas com impacto na prestação do serviço.

A ERSAR atribui o «Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano» às entidades gestoras que se destacam pelo bom desempenho na prestação de serviço de abastecimento público de água em baixa (aos utilizadores finais).