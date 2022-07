Águas de Portugal e APA lançam campanha de alerta para a seca

«Um minuto por dia, vamos fechar a torneira à seca» é o mote da campanha.

O Grupo Águas de Portugal e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em parceria com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e com o financiamento do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, estão a lançar uma campanha de comunicação com o objetivo de sensibilizar para a importância de reduzir os consumos e fazer um uso eficiente da água no contexto de seca que se vive em Portugal.

Explorando o conceito de «tempo», a campanha multimeios reforça que uma torneira aberta durante um minuto pode gastar até 12 litros de água, o suficiente para garantir as necessidades básicas diárias de 1 milhão de portugueses.

«Um minuto por dia, vamos fechar a torneira à seca» é o apelo principal das mensagens de sensibilização que vão ser veiculadas através de suportes de comunicação em outdoors, na imprensa, no meio digital e nas redes sociais.

«Não controlamos o tempo que faz, mas podemos controlar o que fazemos com o tempo e, juntos, mobilizarmo-nos para a urgência de fechar a torneira à seca», advertem os responsáveis.

Esta campanha de sensibilização faz parte das medidas previstas no Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca aprovado pela Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca.

As entidades promotoras da campanha deixam alguns conselhos úteis para «uma boa utilização da água»: