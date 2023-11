Água Monchique volta a ser distinguida com o estatuto PME Excelência

A Água Monchique acaba de ser novamente distinguida com o Estatuto PME Excelência 2022, distinção do IAPMEI e do Turismo de Portugal.

A Sociedade da Água de Monchique foi, uma vez mais, distinguida com o Estatuto PME Excelência 2022.

Com esta distinção, o IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, os principais bancos e o Sistema de Garantia Mútua, pretende reconhecer e dar notoriedade às empresas que evidenciam os melhores desempenhos e indicadores de gestão e marcam a capacidade competitiva do país.

Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique, realça o impacto deste reconhecimento na empresa e nos seus colaboradores, «peças fundamentais» no sucesso que a empresa tem vindo a alcançar nos últimos anos.

«Esta distinção é produto de muito trabalho de toda a equipa Monchique e por isso endereço a todos o meu profundo agradecimento», afirma.

«Esta distinção vem, uma vez mais, premiar todo trabalho que temos vindo a desenvolver com enfoque na inovação e na sustentabilidade, com uma ambição exportadora e internacional, mas também na criação de oportunidades de trabalho e de geração de riqueza, bem como no reforço da competitividade do tecido empresarial algarvio, em particular, e português em geral», diz ainda.

Sobre a Sociedade da Água de Monchique SA:

A Sociedade da Água de Monchique SA (SAM) explora a concessão pública da água mineral de Monchique que se distingue pela sua unicidade e pelo seu elevado pH natural de 9,5.

Esta especial composição confere-lhe características únicas que, pelos benefícios que aporta, contribuem para o bem-estar e para o equilíbrio do organismo.

Produto do Ano – Inovação Premiada pelos Consumidores em 2021 e 2022, a Água Monchique foi distinguida pelo Monde Selection de La Qualité com um «Grande Ouro», dois «Ouro» e com três estrelas douradas pelo International Taste Institute.

Em 2023, renovou a certificação como PME Líder e integrou pela primeira vez o ranking das 1000 Maiores e Melhores PME´s a operar em Portugal.