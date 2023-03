Água Monchique recebeu visita do Ministro da Economia e do Mar no âmbito da iniciativa «Governo mais Próximo» em Faro.

A unidade industrial da Sociedade da Água de Monchique (SAM) recebeu, no dia 2 de março, uma visita do Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, no âmbito da iniciativa «Governo mais Próximo – edição 2023», que teve lugar em Faro.

Acompanhado por José Almeida, administrador da Sociedade da Água de Monchique e pelo Presidente da Câmara Municipal de Monchique, Paulo Alves, o Ministro da Economia e do Mar teve oportunidade de conhecer com maior detalhe o projeto de investimento da SAM que, em dois anos, permitiu duplicar a capacidade de engarrafamento daquela unidade industrial e inovar, com sustentabilidade, a oferta da gama Monchique ao mercado.

Este investimento foi fundamental para a marca se posicionar no top3 do consumo das águas minerais naturais em Portugal, com um reforço significativo na sua capacidade de exportação, continuando a ser uma referência em Portugal e no mundo pela qualidade do produto e pelo pH alcalino de 9,5.

No final da visita, o ministro da Economia e do Mar classificou a SAM como uma referência no mercado. «Investimentos que permitiram duplicar a produção em dois anos, focados também na inovação e na sustentabilidade. O maior empregador do concelho de Monchique, com 20 mihões de euros de faturação anual e a crescer também nas exportações. É uma referência», referiu.

José Almeida, administrador da Sociedade da Água de Monchique, destaca «a enorme satisfação sentida aquando do reconhecimento do trabalho da nossa equipa e do contributo para a dinamização do mercado das águas minerais em Portugal. Tem sido um privilégio levar o nome e a marca Monchique pelo mundo», afirmou.

De referir ainda que a visita do Ministro da Economia e do Mar à Sociedade da Água de Monchique foi acompanhada pelos representantes do IPAMEI, membros do executivo da Câmara Municipal e presidentes de junta do concelho.

A visita do Ministro da Economia e do Mar ficou ainda registada na «Wall of Fame Monchique Lovers», com a personalização e a assinatura da «Gota» que é já uma imagem de marca da Água Monchique.

Sobre a Sociedade da Água de Monchique

A Sociedade da Água de Monchique SA (SAM) explora a concessão pública da água mineral de Monchique que se distingue pela sua unicidade e pelo seu elevado pH natural de 9,5. Esta especial composição confere-lhe características únicas que, pelos benefícios que aporta, contribuem para o bem-estar e para o equilíbrio do organismo.

Produto do Ano – Inovação Premiada pelos Consumidores em 2021 e 2022, a Água Monchique foi distinguida pelo Monde Selection de La Qualité com um «Grande Ouro», dois «Ouro» e com três estrelas douradas pelo International Taste Institute.

Em 2023, renovou a certificação como PME Líder e integrou pela primeira vez o ranking das 1000 Maiores e Melhores PMEs a operar em Portugal.