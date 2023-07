Água Monchique publica o primeiro Relatório de Sustentabilidade. Documento antecipa as metas para 2025.

A Sociedade da Água de Monchique (SAM) disponibiliza o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, sendo a única empresa no sector das águas minerais em Portugal a fazê-lo.

Relativo a 2022, o documento que agora se torna público, dá nota dos resultados alcançados e dos esforços encetados pela empresa naqueles que são os eixos fundamentais de um ambicioso plano de desenvolvimento sustentável: pessoas, clima, ética e inovação.

«Apesar dos complexos desafios que enfrentámos durante o ano de 2022, não abrandamos os esforços na prossecução dos nossos abrangentes compromissos com a sustentabilidade. Antes pelo contrário. Com o empenho de todos os colaboradores, continuamos a executar a nossa estratégia, com impacto direto em todos os nossos stakeholders e, como tal, na sociedade em geral, colocando sempre o foco em como melhor servir os nossos Monchique Lovers», refere Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique.

Do ponto de vista ambiental e de entre as inúmeras iniciativas desenvolvidas pela SAM ao longo dos últimos anos, destaca-se o consumo de energia proveniente em exclusivo de fontes renováveis, a integração e apoio a diversas iniciativas de economia circular, a gestão da atividade industrial em equilíbrio com a natureza, a incorporação de 30 por cento de rPET nas suas garrafas, antecipando em oito anos as diretivas europeias ou a introdução no mercado da primeira garrafa 100 por cento reciclada e reciclável.

Os colaboradores são também alvo de constante atenção por parte da Sociedade da Água de Monchique. A contratação de uma diretora de RH e Felicidade, a promoção de um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, a oferta de um seguro de saúde, o investimento no desenvolvimento e valorização pessoal e profissional, a flexibilidade de horários e a implementação do trabalho remoto, a igualdade de oportunidades e a inclusão com 40 por cento de cargos de liderança ocupados, atualmente, por mulheres, são disso exemplo.

Uma gestão aberta, transparente e socialmente responsável é mais uma das preocupações da Água Monchique evidenciada no documento.

O Relatório apresenta então o plano de atuação até 2025 e os compromissos assumidos pela SAM em cada dos referidos eixos considerados essenciais para a sustentabilidade da empresa a curto, médio e longo prazo e que passam por desenvolver as pessoas, agir pelo clima, inovar para impactar e ser transparente e justo.

Colocando o mote na sustentabilidade, no reforço dos valores e da missão da empresa, na qualidade e diferenciação e na inovação contínua, Vítor Hugo Gonçalves realça «a necessidade de sustentar a nossa atividade diária num conjunto de princípios, valores e regras de atuação partilhados por todos os nossos colaboradores, parceiros, clientes e Monchique Lovers, como essenciais para o futuro da Água Monchique», afirma.

Relativamente às Pessoas, a SAM considera fundamental valorizar a relação com os colaboradores, fomentar a sua evolução profissional e pessoal, garantindo a igualdade de oportunidades e promovendo a diversidade, a inclusão e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, com uma tónica muito própria no cuidado e na atenção à saúde mental.

E nesta «luta» pela sustentabilidade, o Clima assume especial destaque. Assim, a empresa detentora da única água hiperalcalina portuguesa propõe-se a garantir, até 2025, a neutralidade e autossustentabilidade energética, através do aumento para 50 por cento da produção de energia 100 por cento renovável, reduzir em 15 por cento o consumo de energia elétrica, promover a mobilidade sustentável com 30 por cento da frota equipada com veículos menos poluentes, com o objetivo maior de atingir a neutralidade carbónica até 2030.

Formar todos os colaboradores em eco condução ou incrementar medidas que melhorem consideravelmente as políticas de waste management, com particular incidência na gestão de resíduos e nos processos de reciclagem, são mais algumas das medidas enunciadas.

A Inovação está, desde há largos anos, no topo da agenda da SAM. «Levar a cada cliente as soluções mais inovadoras e prosseguir com a nossa missão de promoção da saúde e do bem-estar das pessoas em harmonia com a preservação ambiental é o nosso principal propósito», afirma o responsável, destacando o compromisso de nos próximos dois anos aumentar em 20 por cento o número de produtos e serviços desenvolvidos e em 10 por cento as parcerias internas e externas, nacionais e internacionais, no que respeita a I&D em bottle recycling, innovative brands for packaging e em produtos dermocosméticos inovadores, sempre com uma aposta constante na digitalização de processos e procedimentos.

O Relatório de Sustentabilidade dá ainda conta da identificação de temas-chave que resultam do cruzamento entre a perspetiva interna e externa à Água de Monchique, tais como, a saúde mental e bem-estar, diversidade e inclusão, responsible business, respeito pelo ambiente e inovação, cujo impacto no desempenho e na atividade da empresa é mensurável.

O CEO da Sociedade da Água de Monchique assume o compromisso de anualmente publicar o desempenho da empresa em matéria de sustentabilidade, contemplando todas as suas dimensões.

«Iremos monitorizar as metas assumidas em cada ano, cumprindo o pacto de constantemente prestar contas à nossa comunidade, que inclui os nossos colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e todos em geral. Sabemos que é através da execução do nosso Propósito e dos nossos Valores que somos e seremos capazes de cumprir a missão de protegermos o ambiente e de melhorar a vida e o bem-estar das pessoas», afirma Vítor Hugo Gonçalves.

Sobre a Sociedade da Água de Monchique

A Sociedade da Água de Monchique SA (SAM) explora a concessão pública da água mineral de Monchique que se distingue pela sua unicidade e pelo seu elevado pH natural de 9,5. Esta especial composição confere-lhe características únicas que, pelos benefícios que aporta, contribuem para o bem-estar e para o equilíbrio do organismo.

Produto do Ano – Inovação Premiada pelos Consumidores em 2021 e 2022, a Água Monchique foi distinguida pelo Monde Selection de La Qualité com um «Grande Ouro», dois «Ouro» e com três estrelas douradas pelo International Taste Institute. Em 2023, renovou a certificação como PME Líder e integrou pela primeira vez o ranking das 1000 Maiores e Melhores PME a operar em Portugal.