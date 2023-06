Água Monchique lança nova garrafa sem rótulos e 100% reciclável

Água Monchique tem nova garrafa totalmente produzida a partir de PET reciclado com o intuito de alcançar a neutralidade carbónica até 2030.

Alinhada com a ambição de alcançar a neutralidade carbónica até 2030, a Água Monchique lança a Monchique Natura. Uma nova garrafa, sem rótulos, totalmente produzida a partir de PET reciclado (rPET) e 100% reciclável e que vai evitar a utilização de 19 toneladas de PET virgem por cada milhão de Monchique Natura produzidas.

«Uma garrafa totalmente produzida a partir de outras garrafas e onde substituímos a utilização de rótulos pela gravação em relevo na própria garrafa, minimizando ainda mais o impacto da nossa operação no meio ambiente e prosseguindo uma estratégia assente na promoção de uma verdadeira economia circular.

A Monchique Natura é mais um marco num caminho que pretende, até 2030, alcançar a neutralidade carbónica, apostando continuamente na inovação e marcado pela audácia», destaca Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique.

A Monchique Natura é uma inovação em Portugal, sendo a primeira garrafa ibérica e uma das primeiras em todo mundo, a chegar ao mercado sem rótulos. Com o intuito de facilitar o processo de reciclagem, os tradicionais rótulos foram substituídos pela gravação em relevo na própria embalagem. A tampa mantem-se grená e será já solidária, isto é, passa a ser fixa por forma a assegurar que, no fim do seu ciclo de vida, os dois componentes sejam reciclados em conjunto.

A inovadora garrafa estará disponível em 555 ml e em packs de seis, numa embalagem ecológica, feita de cartão reciclado com certificação FSC. A chegada ao mercado está prevista para o 3.º trimestre de 2023 e, numa primeira fase, apenas na Monchique Store. Posteriormente nos restantes pontos de venda.

A Monchique Natura vem juntar-se a um conjunto de outras soluções que a Água Monchique tem vindo a introduzir, «na busca incessante pelas melhores práticas para tornar o nosso modelo de negócio mais sustentável e que assentam sobretudo em modelos de economia circular», realça Vítor Hugo Gonçalves.

De entre as inovações sustentáveis que a marca tem vindo a adotar destaca-se o facto de todas as garrafas PET conterem 30% rPET desde 2020, a disponibilização ao mercado da primeira garrafa 100% reciclada, a Sport 100% Eco, a incorporação de 30% de vidro reciclado na linha de garrafas de vidro e o EcoPack Monchique 10L, que permite reduzir em 63% o uso de plástico, quando comparado com dois garrafões de 5L, entre muitas outras.

«A sustentabilidade permanecerá no centro da nossa atuação e a Água Monchique manterá a sua promessa de contribuir para a melhoria da vida das atuais gerações, bem como das gerações vindouras», destaca o responsável.

«Um Mundo sem Rótulos» inspira campanha Monchique Natura

Um produto único tem que chegar ao mercado com uma campanha de comunicação também ela única. Suportada no claim «Um Mundo Sem Rótulos» focada em cinco histórias de vida, que inspiram por serem exemplos que superam os rótulos que a sociedade impõe, esta campanha mais do que apresentar um produto ao mercado, «quer sensibilizar para o valor da inclusão numa sociedade que deveria ser livre de preconceitos», afirma Vítor Hugo Gonçalves.

O ator e autor do livro «Não há Impossíveis», Paulo Azevedo, a modelo plus size Ana Lima, o treinador de boxe Sandro Borges, a criadora da revista OncoGlam, Beatriz Viegas e a bailarina Kimberley Ribeiro, são a voz e o rosto dos valores que a marca pretende reforçar com esta campanha: igualdade e valorização individual, respeitando as escolhas e diferenças de cada um.

Com a criatividade da equipa da agência Garra Publicidade, a campanha pretende trazer mudanças de mentalidade, “criando uma associação entre a garrafa sem rótulos e o gesto de olhar para as pessoas sem preconceitos, sem julgamentos e sem tabus”, refere o responsável.

«O resultado final da campanha está completamente alinhado com os valores e os princípios que sempre preconizamos. Aos cinco Monchique Lovers, verdadeiros embaixadores da marca, que nos deram a honra de partilhar connosco o seu testemunho inspirador, o nosso agradecimento. Queremos continuar a ser diferentes e a contribuir para uma sociedade liberta de rótulos. Enquanto marca socialmente sustentável esta é também uma das nossas missões», destaca Vítor Hugo Gonçalves.