Água Monchique lança garrafa de água mineral 100% reciclada

Nova marca 100% Monchique integrada na ambiciosa estratégia de sustentabilidade ambiental perseguida pela empresa. Nova embalagem representa poupança anual de 100 toneladas de PET virgem à Sociedade da Água de Monchique.

A Sociedade da Água de Monchique vai disponibilizar ao mercado, dentro em breve, uma garrafa de água mineral totalmente produzida com PET reciclado (rPET). Por cada milhão de garrafas produzidas, deixarão de ser consumidos cerca de 30 mil quilos de PET virgem, o que representa uma poupança anual estimada de sensivelmente 100 toneladas de PET virgem.

A mais recente novidade Monchique integra o ambicioso compromisso assumido pela empresa em diminuir a sua pegada ambiental e que a levou, por exemplo, a antecipar, já em 2020, as metas definidas pela UE para 2030 no que se refere à integração de 30 por cento de PET reciclado nas suas embalagens.

Na característica tonalidade grená, cor identificativa da marca, a 100 por cento Monchique Sport fabricada a partir de plástico totalmente reciclado, chega às grandes superfícies, a algumas lojas bio e dietéticas, encerrando um processo que envolveu muita pesquisa e tecnologia e que fortalece a economia circular.

O compromisso da Água Monchique com a sustentabilidade ambiental levou a empresa a criar a marca 100 por cento Monchique «um símbolo dos desafios que nos movem e um apelo para o despertar urgente para um consumo mais consciente, contribuindo para a mudança sistêmica que é urgente operar», destaca Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique.

O plástico que envolve os packs da nova 100 por cento Monchique Sport provém também ele de plástico 100 por cento reciclado. A Sociedade da Água de Monchique disponibilizará, dentro em breve, uma versão em caixa de cartão de origem certificada ambientalmente.

O design da garrafa, bem como a identidade da nova marca 100 por cento Monchique, foi desenvolvida pela Upstairs Design Studio.

A Resilux, S.A, empresa especializada em pré-formas de PET, foi o parceiro selecionado para o desenvolvimento da atual solução rPET.

«Mais do que nova embalagem, a 100 por cento Monchique Sport reflete a transformação que a empresa tem vindo a operar ao longo dos últimos anos. Queremos que os consumidores continuem a reconhecer e a confiar na Monchique e na sua capacidade de disponibilizar ao mercado soluções cada vez mais inovadoras, assentes numa economia circular e na utilização de materiais sustentáveis. Esta é a hora de intensificar as nossas políticas e ações de responsabilidade ambiental», reafirma Vítor Hugo Gonçalves.

A reorganização de toda a estrutura produtiva operada na fábrica da Água Monchique ao longo dos últimos anos teve como pilar essencial a redução da pegada ecológica da empresa. As várias soluções de sustentabilidade ambiental implementadas, apesar da duplicação da capacidade produtiva da unidade, permitem uma redução de cerca de 15 por cento no consumo energético,

A redução e a reutilização do plástico é outra das preocupações centrais da Monchique. A eliminação do consumo de plástico retrátil nas taras de 5 litros permite que a empresa deixe de enviar para o mercado cerca de 25 toneladas de plástico de embalagem por ano.

Outra das mudanças prende-se com a redução em mais de 16 por cento do peso do garrafão, o que permite poupar cerca de 100 toneladas de PET por ano. Outro fator relevante nesta busca pelo equilíbrio ambiental é o facto das restantes taras Monchique já incorporarem na sua produção 30 por cento de PET reciclado, cumprindo antecipadamente as metas europeias delineadas para 2030.

O compromisso de sustentabilidade da Sociedade da Água de Monchique envolveu ainda o regresso da Monchique em tara de vidro.

A Água Monchique foi também a primeira marca de água mineral a disponibilizar uma inovadora app – a «myMonchique» – onde se destaca o sistema de gamification de incentivo à reciclagem e em que os consumidores são desafiados a registar o momento em que reciclam as garrafas de Água Monchique e a partilhá-lo nas suas redes sociais, acompanhado pelo hashtag #ecoselfie.

A marca acredita que «esta funcionalidade irá desencadear um novo e inovador movimento nas redes sociais: o #ecoselfie, que irá viralizar a adoção da app ao mesmo tempo que estimulará o ato de reciclagem», afirma Vítor Hugo Gonçalves.

De recordar que a Sociedade da Água de Monchique integra o Pacto Português para os Plástico, através da Associação das Águas Minerais e de Nascente, e é membro cofundador do Porto Protocol, movimento no âmbito do qual a empresa adotou um conjunto de boas práticas que envolveu trocas na frota de camiões, a aquisição de veículos elétricos, renovação de toda a luminária da fábrica para sistemas LED, entre muitas outras iniciativas que permitiram ganhos enormes na redução de consumo de combustível e de emissão de CO2.

«Há três grandes vetores que nos orientaram ao longo de todo este processo: inovação, sustentabilidade e responsabilidade. E são estes os princípios que queremos passar para o mercado e pelos quais queremos que a nossa empresa e os nossos produtos sejam reconhecidos», reitera Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique.