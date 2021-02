Água Monchique disponibiliza embalagem familiar de 10 litros

Depois do anúncio recente da chegada ao mercado da nova garrafa 100 por cento reciclada, a Água Monchique disponibiliza a partir de agora uma inovadora embalagem familiar de 10 litros, o Bag in Box Ecopack (BIB) Monchique.

Produzido utilizando menos 63 por cento de PET, quando comparado com a quantidade de PET necessário para produzir dois garrafões de 5L, o novo BIB Ecopack Monchique é 100 por cento reciclável, mais cómodo e fácil de transportar.

Henrique Prucha, diretor Comercial e de Marketing da Água Monchique destaca as características inovadoras e sustentáveis desta nova solução made by Monchique.

«Prática na utilização, preserva a sustentabilidade do planeta e conserva ainda mais a pureza da nossa água», reforça o responsável.

O BIB Ecopack Monchique vem juntar-se a um conjunto de soluções inovadoras, desenvolvidas e produzidas pela marca com foco na sustentabilidade, na promoção da economia circular e na redução da pegada ambiental, tais como a sport 100 por cento Monchique reciclada, a reintrodução da tara de vidro, a app myMonchique, a integração de 30 por cento de PET reciclado nas suas embalagens, a eliminação do consumo de plástico retrátil nas taras de cinco litros, entre muitas outras.

Numa época em que os consumidores estão particularmente atentos à atuação das marcas, «a transparência é o fator crucial para reforçar a proximidade e a confiança entre marcas e consumidores, ao mesmo tempo que urge implementar mudanças na forma como todos nós nos relacionamos com o planeta, e aqui as instituições têm de liderar pelo exemplo. É isso que orgulhosamente fazemos, todos os dias, na Monchique», conclui Henrique Prucha.

O BIB Ecopack Monchique já está disponível nas lojas Auchan e Coviran e brevemente na loja online e nos locais de venda habituais.

Sociedade da Água de Monchique SA explora a concessão pública da água mineral de Monchique desde 16 de dezembro de 1992.

Distinguida pelo segundo ano consecutivo com o estatuto de PME Excelência é, atualmente, um dos maiores players no mercado nacional. As instalações fabris e logísticas localizam-se nas Caldas de Monchique, numa área protegida superior a 50 hectares, em que a preservação dos aquíferos é o fator crítico essencial, motivando uma logística de gestão sustentável do meio ambiente.

A Água Monchique distingue-se pela sua unicidade, resultado de uma composição físico-química natural onde se destaca o seu elevado pH natural de 9,5.

Esta especial composição confere-lhe características únicas que, pelos benefícios que aporta, contribuem para o bem-estar e para o equilíbrio do organismo.