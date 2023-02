Água Monchique apresenta primeiro spray de água termal alcalina

A Água Monchique já colocou no mercado o seu mais recente produto, o Spray de Água Termal Alcalina Monchique, apostando numa nova área.

Numa aposta no mercado da dermocosmética, a Sociedade da Água de Monchique (SAM) já tem disponível no mercado o primeiro spray de água termal alcalina portuguesa.

Oriundo da Serra de Monchique, este produto permite à empresa a entrada no sector dermocosmética, cuja aposta é estratégica para o seu plano de expansão.

Para Vítor Hugo Gonçalves, CEO da SAM, «o Spray de Água Termal Alcalina Monchique é mais um marco no percurso da SAM. Entramos em 2023 com uma nova área de negócio, num segmento que está intrinsecamente ligado ao core e à filosofia da marca: a saúde e o bem-estar».

Este novo produto chega, em exclusivo, às farmácias e parafarmárcias nacionais, mas com a ambição de a curto/médio prazo poder estar presente em alguns mercados internacionais «criteriosamente selecionados».

«O primeiro passo é a consolidação da nossa presença no mercado português, , mas consideramos esta área com forte potencial para a exportação. Este é mais um excelente exemplo do que de melhor Portugal pode oferecer», destaca o responsável.

O Spray de Água Termal Alcalina Monchique vem reforçar o posicionamento, a notoriedade e a visibilidade, «não só como a água mais alcalina de Portugal, e uma das mais alcalinas do mundo, mas também como uma marca atenta às tendências de mercado e às necessidades dos seus consumidores», acrescenta Vítor Hugo Gonçalves.

De realçar que a Água Termal Alcalina Monchique distingue-se pelas características únicas da Água Monchique com o seu pH (9,5), pela utilização da tecnologia bag on valve que permite uma pulverização de spray contínuo, com aproveitamento até à última gota (99,9%) e pela segurança da água se encontrar num invólucro dentro da embalagem de alumínio, o que lhe confere ainda mais proteção.

Disponível no formato 200ml, o Spray de Água Termal Alcalina Monchique pode ser usado em qualquer posição e durante todo o ano.

Com um pH alcalino de 9,5, é naturalmente rica em sais minerais e oligoelementos benéficos à saúde da pele do rosto e do corpo de toda a família.

Este novo produto já se encontra presente em mais de 200 farmácias e parafarmárcias de norte a sul de Portugal e nas ilhas, numa parceria com o Vitaceutics, laboratório selecionado com mais de 30 anos de experiência no sector para a distribuição exclusiva.