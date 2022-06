Água foi tema central no Dia do Município de Castro Marim

Castro Marim celebrou o seu feriado municipal no dia 24 de Junho, este ano com enfoque na gestão de recursos hídricos. À noite, o palco do Revelim de Santo António recebeu «Voz e Violão», de António Zambujo, concerto que lotou o anfiteatro e contou com especial abertura dos músicos Eduardo Marçal e André Ramos.

A sessão solene do Dia do Município contou com a participação da Agência Portuguesa do Ambiente, com uma abordagem genérica sobre a gestão de recursos hídricos. Foi também apresentado um vídeo, promovido pelas Águas do Algarve, sobre utilização de água para reutilização (ApR), e uma evidência da obra em curso que irá permitir que os campos de golfe Quinta do Vale e Castro Marim Golf se consigam regar através da água tratada da ETAR de Vila Real de Santo António.

Com esta «permanente preocupação», o município de Castro Marim, que desenvolve também um trabalho na área da educação, apresentou o seu mais recém projeto de sensibilização, o livro infantojuvenil «Vamos Salvar o Dragão».

Inspirado na Barragem de Odeleite, conhecida como Dragão Azul, escrito e ilustrado por jovens designers castromarinenses, este livro fala sobre a transversalidade da água nos setores da agricultura, consumo humano e atividades económicas.

A sessão solene ficou também marcada pelas distinções dos melhores alunos, a quem o município atribuiu uma viagem, e dos alunos de Quadro de Valor e Excelência, aos quais se atribuíram vales de 150 euros para material escolar e informático.

No mesmo âmbito de «empenho, compromisso, esforço e dedicação», foram homenageados, «pela muita competência e humildade com que têm servido Castro Marim», o treinador de futsal, coordenador desportivo e dirigente do União Desportiva Castromarinense, Luís Vicente, e o médico veterinário Mário Fernandes da Silva.

Foi ainda distinguida a Associação Cegonha Branca, na pessoa do seu dirigente Amadeu Chaves, pelo trabalho desenvolvido no Centro Infantil de Altura e Lar e Centro de Dia de Altura.

A sessão foi encerrada pelo discurso do presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, com palavras centradas no futuro e no desenvolvimento do território castromarinense, agradecendo particularmente aos homenageados.

Para a noite do dia 24, estava reservado um concerto de António Zambujo, que levou muito público ao Revelim de Santo António.

A noite de 23 de Junho contou com o Grande Arraial de S. João, que decorreu na Praça 1º de Maio, em Castro Marim. Animado pela sardinhada e pela música popular, este Arraial encerrou também o XXI Concurso de Mastros, que mostra o «trabalho e entrega de clubes e associações locais, que primam por fazer desta uma tradição ainda com bastante vida e expressividade no território».

O pódio foi partilhado por várias associações: 1º lugar – Casa do Povo do Azinhal; 2º lugar – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora e Clube da Junqueira; 3º lugar – Associação Cultural Amendoeiras em Flor e Associação Social da Freguesia de Odeleite.