Agentes de viagens espanhóis fazem Fam trip ao Algarve

Fam trip, organizada pelo Turismo do Algarve, pretende promover e comercializar o destino aos agentes de viagens de Espanha.

Já arrancou a fam trip que vai pôr seis agentes de viagens espanhóis em contacto com a oferta gastronómica, cultural e criativa do Algarve. Até domingo, dia 28 de maio, os profissionais de turismo de Madrid e Barcelona estão no terreno para conhecerem a tradição hospitaleira dos algarvios e os produtos turísticos diferenciadores da região, de olhos postos na futura comercialização do destino em Espanha.

Experiência com artesão local, passeio em barco solar, visita a uma quinta de vinhos, workshop culinário para aprender a confeccionar um dos pratos típicos da região, eventos culturais na vila e na cidade e provas de gastronomia tradicional são alguns dos momentos altos do programa de quatro dias preparado pelo Turismo do Algarve para os agentes de viagens de um mercado que no período pré-pandemia era responsável por mais de 400 mil hóspedes e mais de 1,1 milhões de dormidas no alojamento turístico do Algarve.

«Antes da pandemia, Espanha era o 18.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, de acordo com o Banco Mundial. Hoje, com uma oferta diferenciada, temos margem para crescer nos principais indicadores (hóspedes, dormidas e receitas) deste mercado em Portugal. A fam trip é assim uma ação cirúrgica do Algarve neste importante mercado, para mais sabendo nós que Portugal está no top 5 dos destinos de férias dos espanhóis», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

A fam trip decorre no âmbito dos projetos Algarve Premium e Algarve Craft & Food, que têm o Turismo do Algarve como promotor, recebendo o cofinanciamento do Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020.

Esta missão de reconhecimento à região é, no entanto, apenas uma de muitas que já foram organizadas pelo Turismo do Algarve para o mercado interno alargado (Portugal e Espanha) desde o início do ano. Entre janeiro e maio, decorreram já cinco press trips para jornalistas que ajudaram a projetar o Algarve e a aumentar a notoriedade do destino turístico junto dos turistas portugueses e espanhóis.