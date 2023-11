Aequum lança campanha «Beyond the Rainbow» para angariar fundos

A Associação Aequum preparou uma exposição com venda de arte e um jantar beneficente para angariação de fundos.

A Associação Aequum (Apoio à Inclusão LGBTI+), em parceria com o Hotel Conrad Algarve e um grupo composto pelos artistas Filipe Paixão (Corpo Atelier), Miguel Martins (Coletivo Estúdio Onze), Tatiana Bento (Sena Architects), David Afonso, Tomás Castro Neves e Joana Rosa Bragança, lança a campanha «Beyond the Rainbow», com o objetivo de angariar fundos.

A ideia é conseguirem-se apoios para projetos de intervenção social da Aequum, bem como para o Gabinete de Apoio à Saúde do Espaço Triângulo, onde são necessários materiais de apoio às consultas clínicas, terapêuticas e de enfermagem.

Nesse sentido, o coletivo organiza dois eventos. O primeiro trata-se de uma exposição e venda de arte, a decorrer entre os dias 17 e 24 de novembro, na sede da Associação Aequum, criada recentemente em Faro, e situada no número 72 da Rua do Compromisso.

A inauguração está marcada para o primeiro dia, entre as 17h e as 20h00, onde se esperam diversas peças de arte expostas na galeria da associação.

Cada um dos artistas envolvidos doará uma peça que poderá ser adquirida através de uma oferta pública de aquisição, no período entre as 00h dia 17 e as 22h de 25 de novembro, ou através do website do coletivo, disponível aqui.

Segue-se um Jantar de Gala Beneficente, no Hotel Conrad Algarve, localizado na Quinta do Lago, a decorrer no dia 25 de novembro.

Durante o evento, haverá espaço para a apresentação da Drag Queen Bebeh Renée.

Estas receitas reverterão a favor dos projetos de apoio à saúde mental e física do Gabinete de Apoio à Saúde.

«Faça a sua reserva agora e ficará automaticamente habilitad@ a vários prémios que serão sorteados durante o jantar», convida a Aequum, que desvenda ainda as ofertas: uma noite para duas pessoas no Hotel Conrad Algarve, tratamentos de SPA, voucher para compras Sephora, aulas de surf, sulas de skate, entre outros.

As reservas para o Jantar de Gala Beneficente já se encontram disponíveis e também podem ser realizadas através do website da associação.