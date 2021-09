ADR da Quinta de São Pedro promoveu ação de pluralidade cultural

A Associação Desportiva e Recreativa (ADR) da Quinta de São Pedro, na Mexilhoeira da Carregação, concelho de Lagoa, promoveu a ação «Sunset Culturas 20», nos dias 16 e 17 de setembro.

O objetivo é sensibilizar para a pluralidade cultural, a inclusão social, potencializando as relações e laços familiares, assim como o sentimento de pertença comunitária.

Assim, no âmbito da ação, realizou-se uma exposição fotográfica que contou com a partilha de experiências dos participantes através de textos sobre as origens e tradições das suas culturas.

Durante o projeto «Sunset Culturas 20», e de forma embelezar e dar ênfase a diversidade multicultural, a exposição fotográfica teve o acompanhamento de um momento musical, onde foi promovido o convívio e a partilha ao longo da tarde, assegurando sempre as medidas de prevenção contra a COVID-19.

Foi ainda entregue aos participantes uma mostra de produtos dos países representados na exposição através de cabazes multiculturais, como forma de agradecimento por terem contribuído com o seu testemunho.

A iniciativa contou com a visita do executivo da Câmara Municipal de Lagoa e do autarca Luís Encarnação, nos dois dias de atividade no Bairro Municipal de Porches e no Bairro Municipal Jacinto Correia.

Este projeto está ainda a dinamizar outras ações e atividades de promoção e valorização profissional com pessoas em situação de desemprego, de apoio à integração profissional e de intervenção familiar e parental, preventivas da pobreza infantil.

Este é um Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4G, promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu e cuja entidade coordenadora é a ADR-CCS da Quinta de S. Pedro, a convite do município de Lagoa.