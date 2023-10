Aceleradora de Comércio Digital do Algarve apresentada hoje em Vilamoura

Apresentação pública do projeto da Aceleradora de Comércio Digital do Algarve tem lugar hoje às 16h30 no Tivoli Marina Vilamoura.

A Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura (AEQV) apresenta hoje o projeto da Aceleradora de Comércio Digital do Algarve, na presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda. O evento terá início às 16h30 no Tivoli Marina Vilamoura.

Este projeto, com uma dotação de 2 milhões de euros para o Algarve, irá capacitar as micro, pequenas e médias empresas do comércio, serviços, restauração e similares no seu desenvolvimento e maturidade digital.

O alcance desta medida irá abranger pelo menos 2.000 empresas e terá várias fases. As aceleradoras de comercio digital, isto é, estruturas organizativas com implementação local, irão executar um diagnóstico de maturidade digital a cada empresa, elaborar um plano estratégico individual e apoiar com a aquisição de serviços e incentivos até ao valor de 2.000 euros por empresa no âmbito do catálogo de serviços de transição digital.