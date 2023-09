Ação subaquática marca Dia Internacional da Limpeza Costeira em Tavira

Tavira associa-se ao Dia Internacional da Limpeza Costeira com uma ação de limpeza subaquática junto ao molhe poente da barra, no dia 24 de setembro.

No âmbito do Dia Internacional de Limpeza Costeira e da iniciativa #EUBeachCleanUp, promovida pela Fundação Oceano Azul com o apoio da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, realiza-se no próximo domingo, dia 24 de setembro, pelas 09h30, junto ao molhe poente da barra de Tavira, uma ação de limpeza subaquática.

A celebração desta data visa sensibilizar as comunidades locais para o impacto do seu comportamento nos mares e oceanos. Isto porque, o lixo marinho representa uma séria ameaça para a biodiversidade, saúde humana e economia.

De acordo com dados da Comissão Europeia, cerca de 80 por cento do lixo encontrado nos ecossistemas marinhos tem origem em atividades humanas em terra e apenas cerca de 20 por cento provém de atividades diretamente ligadas ao mar.

A ação do Dia Internacional da Limpeza Costeira em Tavira conta com a participação da Escola de Mergulho U-Diving, entre outros parceiros, como a Autoridade Marítima Nacional (AMN), as empresas de transporte marítimo-turística Séqua Tours e Passeios Ria Formosa, Taviraverde – EM de Ambiente e Hotel Vila Galé Albacora.

Recorde-se que, desde 2019, foram recolhidas, só em Portugal, mais de 250 toneladas de lixo marinho, com o envolvimento de mais de 18 mil voluntários em 625 ações.