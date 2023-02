Primeira edição das Jornadas do Serviço Social do CHUA refletem sobre «Realidades, Prática e Olhares sobre o Futuro».

A equipa do Serviço Social do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) vai promover as primeiras Jornadas do Serviço Social do CHUA, sob o tema «Realidades, Prática e Olhares sobre o Futuro», nos dias 16 e 17 de março, em Faro.

Ao longo dos dois dias de evento, que decorre no auditório 1.5 do Campus da Penha na Universidade do Algarve (UAlg), vários oradores convidados «vão debater as problemáticas sociais emergentes, bem como refletir sobre o impacto das políticas sociais nas distintas áreas de atuação», segundo explica a organização.

Além da componente mais teórica e dos vários painéis de debate temáticos, as jornadas consagram ainda a apresentação de projetos inovadores existentes na comunidade e em contexto hospitalar. A participação no evento tem um custo de 12,50 euros e as inscrições devem ser efetuadas através aqui.

PROGRAMA

Dia 16 de março

09h00 – Abertura do Secretariado

09h30 – Sessão de Abertura

Conselho de Administração do CHUA

Presidente da ARS Algarve

Coordenação do Serviço Social do CHUA

Diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Faro

10h00 – 10h30 – Políticas Sociais – Percursos e Desafios

Patricia Seromenho – Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira e Vogal do Secretariado Nacional da União das Misericórdias

João Dias – Director Executivo do CASLAS

José Carlos Sousa Araújo – Presidente da Casa do Povo de Messines e Director Executivo da URIPS do Algarve

10h30 – 11h00 – Coffee – Break

11h00 – 12h30 – Enquadramento do Serviço Social no Contexto da Saúde

Plano Nacional de Saúde

Gabriela Machado – Direção Geral da Saúde

Novo Estatuto do SNS

Enquadramento do Serviço Social

Luís Frederico – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde SPMS / Assistente Social no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central

Maria Irene Carvalho – Investigadora Integrada no Centro de Administração e Políticas Públicas – CAPP/ ISCSP/ Univ. Lisboa

Coordenadora da Pós Graduação – Serviço Social em Saúde/ Intervenção e Inovação

Moderador: Paulo Neves – Vogal Executivo do CA do CHUA

12h30 – 14h00 – Almoço Livre

14h00 – 15h30 – O Hospital como Recurso Social da Comunidade – Impactos e Desafios na Dinâmica Hospitalar

Alexandra Duarte – Diretora do Serviço de Ação Social do Hospital São João do Porto

Ana Ventura e Graça Ramos – Coordenadoras do Serviço Social do CHUA

Miguel Amado – Barómetro dos Internamentos Sociais – APAH – EY

Fernanda Faleiro – Coordenadora da Equipa de Coordenação Regional dos Cuidados Continuados Integrados do Algarve

Ana Afonso – Assistente Social da ECRCCI

Moderadora: Mariana Santos – Enfermeira Diretora do CHUA

15h30 – Coffee Break

15h45 – 17H00 – Prevenir as “Dores” de Crescimento

André Tavares Rodrigues – Doutorado em psicologia e docente no ISMAT

Vera Silva – Médica Pediatra /Investigadora e Docente na Escola Superior de Saúde de Lisboa

Ana Fazenda – Membro da ETRAlgarve da Comissão Nacional de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens-CPCJ

Maria João Freitas – Serviço Social do CHUA

Moderadora: Gina Bento – Serviço Social do CHUA

16h45 – 17h00 – Debate

Dia 17 de março

09h00 – Abertura do Secretariado

09h15 – 9h45 – Intervenção das Equipas dos Cuidados Paliativos

Cátia Martins e Maria Ana Silva – Equipa de Apoio Psicossocial – EAPS / CHUA

Moderadora: Anabela Silveira – Serviço Social do CHUA

09h45 – 10h45 – Envelhecimento: Novas Perspectivas

Maria do Carmo Cruz – Diretora do Serviço de Psiquiatria da UHP – CHUA / Coordenadora Regional da Saúde Mental

Unidade de Psicogerontologia

O Hospital em Casa

Mónica Alexandre – Serviço Social do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Alexandra Ferreira – Enfermeira Coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária da UHP

Moderadora: Conceição Simões – Assistente Social do Centro Distrital de Segurança Social de Faro

10H45 – Coffee Break

11h00 – 12h00 – Saúde Mental: Capacitar Para Integrar

Paula Domingos – Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental (CNPSM)

Joaquina Castelão – Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas Com Experiência de Doença Mental – FamiliarMente

Moderadora: Edite Tavares – Chefe da Unidade de Saúde e Cidadania da Câmara Municipal de Portimão

12h00 – 12h30 – Equipas Comunitárias de Saúde Mental

Ângela Firmino e Pedro Dias – Equipa de Pedopsiquiatria do DPSM/ UHF

Hugo Bastos – Equipa Comunitária de Saúde Mental no Adulto

Moderadora: Nina Baptista – Serviço Social do CHUA

12h30 – 14h00 – Almoço Livre

14h00 – 14H30 – Construindo um Caminho

Vanda Balaia – Coordenadora do NPISA de Faro

Fábio Simões – Movimento de Apoio às Problemáticas Sociais

Moderadora: Ana Sofia Pina – Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da Câmara Municipal De Faro

14h30 – 15h00 Incapacidades: Direito à Autonomia e Dignidade

Maior Acompanhado – A confirmar

Moderador: Hugo Correia – Diretor do Serviço de Contencioso e Apoio Jurídico à Contratação do CHUA

15h00 – Coffee Break

15h30 – 17h00– Conferência Ordem dos Assistentes Sociais

Graça André – Doutorada em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa / Coordenadora do Livro «Serviço Social – Direitos Humanos e Relações Interculturais»/ Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais/ Membro da Federação Internacional de Assistentes Sociais/ Membro da Catholic Research Center to Wellbeing and Family da UCP

Graça Rafael – Presidente da APSS – Delegação do Algarve /Coordenadora dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve

Maria Júlia Cardoso – Presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social

Paula Domingos – Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental (CNPSM)

Moderador: António Duarte – Assistente Social ACES Barlavento / Centro de Saúde de Lagos

17h00 – Sessão de Encerramento