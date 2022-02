Ação de formação em Lagoa ensina a «Comunicar com impacto»

Município organiza ação de formação gratuita com o tema Storytelling: Comunicar com impacto.

A Câmara Municipal de Lagoa, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, irá promover a primeira ação de formação integrada no programa «Formação + Próxima» no próximo sábado, dia 26 de Fevereiro, com o tema Storytelling: Comunicar com impacto.

A ação de formação terá 12 horas no total e será realizada no Centro Cultural Convento de São José, durante cinco módulos em horário pós-laboral que terminam no dia 19 de março.

A participação é gratuita, estando sujeita a uma inscrição obrigatória e a um número limitado de participantes.

Os interessados em participar na formação deverão efetuar o seu registo na Academia Digital e posteriormente realizar a inscrição aqui. Para obter mais informações ou esclarecimento de dúvidas, está disponível este e-mail.

Esta ação surge no âmbito do protocolo que o município de Lagoa celebrou com o Turismo de Portugal para, através da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, capacitar a cadeia de valor da indústria do turismo com a implementação do programa «Formação + Próxima», que reunirá várias ações de formação ao longo dos próximos dois anos.