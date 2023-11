Ação ambiental «Renature Monchique» regressou com o maior orçamento de sempre

O projeto «Renature Monchique» entra agora no quinto ano com o maior financiamento desde que foi lançado: 400 mil euros.

No Dia da Floresta Autóctone, quinta-feira, dia 23 de novembro, teve lugar o relançamento do Renature Monchique numa sessão que culminou com a plantação de cinco carvalhos-de-monchique, espécie classificada como «criticamente em perigo».

Em resultado dos sucessivos incêndios e de outras ameaças que afetam a serra de Monchique estima-se a existência de apenas 250 carvalhos-de-monchique (Quercus canariensis). Sendo uma espécie que em Portugal apenas ocorre naturalmente na serra de Monchique e na bacia do Mira, protegê-la, através da plantação de novas árvores, é um dos principais desígnios do projeto.

Ao longo destes quatro anos o GEOTA tem vindo a capacitar e incentivar os proprietários a gerir ativamente as suas propriedades florestais. E são já visíveis os resultados no terreno: até ao momento foram plantadas 260.000 árvores autóctones e apoiados cerca de 60 proprietários e produtores.

«Trabalhamos de forma muito próxima com os proprietários para que sejam capazes, com o nosso apoio, de proteger o valor ecológico e económico da sua região através de uma floresta autóctone. As espécies mais plantadas são o sobreiro e medronheiro por serem aquelas que ocupam maior área na serra de Monchique e as que maior interesse económico têm para os proprietários. Acreditamos que esta é uma das vias de que dispomos para aumentar a resiliência da floresta não só em Monchique, mas em todo o país» afirmou Judite Fernandes, vice-presidente do GEOTA.

O projeto entra agora no seu quinto ano com o maior financiamento desde que foi lançado: 400 mil euros, assegurados pela companhia aérea Ryanair. Este valor vai permitir plantar mais 125 mil árvores autóctones até abril do próximo ano. No total, o investimento na serra de Monchique ascende a 1 milhão e 400 mil euros.

«A Ryanair está orgulhosa do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto Renature Monchique. Restaurar a floresta na serra de Monchique e prevenir a degradação do território, são os objetivos da nossa empresa e dos nossos passageiros. Através da plantação de 125,000 novas árvores, esperamos continuar a contribuir ativamente para a resiliência da floresta», afirma Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair.

«O Renature Monchique é um exemplo de sucesso de parceria público-privada em prol da preservação e da valorização dos ativos naturais de Monchique. E é também um exemplo de política ambiental responsável por parte da Ryanair, cujo programa de compensação de carbono permite apoiar iniciativas tão meritórias como esta, ajudando a reflorestar as áreas da serra mais afetadas pelo fogo que consumiu mais de 27 mil hectares de floresta e terrenos agrícolas em 2018. O Renature Monchique conseguiu converter uma tragédia numa oportunidade de gestão sustentável da floresta e de proteção da riqueza da paisagem do interior, e por isso esperamos que o projeto se prolongue por mais anos. O Turismo do Algarve tudo fará nesse sentido», afirma o presidente da RTA, André Gomes.

De acordo com Paulo Alves, presidente do município de Monchique, «é necessário um trabalho consistente de suporte à gestão privada das áreas florestais que ocupam a maioria do território de Monchique. O envolvimento da autarquia neste projeto visa incentivar a comunidade a recuperar as suas propriedades após o incêndio, tornando a floresta mais biodiversa, resiliente aos incêndios rurais, e sustentável. Sabemos, por exemplo, que a plantação de medronheiros promove a resiliência da floresta, garante a matéria-prima para a produção da aguardente de medronho e, em simultâneo, gera a riqueza necessária para a gestão destes povoamentos», concluiu.

«Estivemos disponíveis, desde o primeiro momento, para colaborar com o Renature Monchique. O ICNF considera que este projeto é importante para aumentar a biodiversidade e resiliência da serra de Monchique e incentiva a sociedade civil a participar na gestão dos espaços naturais», afirmou António Miranda, Diretor Regional Adjunto do ICNF (Algarve).

Criado em 2019, o projeto Renature Monchique surgiu da necessidade de recuperar ecologicamente a serra de Monchique e ajudar a comunidade local a gerir a floresta de forma sustentável, tornando-a mais resiliente aos incêndios no futuro. Este projeto resulta de uma parceria entre a Ryanair, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), a Região de Turismo do Algarve (RTA), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara Municipal de Monchique.

Sobre o GEOTA

O Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), é uma organização não-governamental de ambiente que nasceu a partir de uma ideia fundamental: considerar o ambiente como um fator central de desenvolvimento. Não há desenvolvimento possível sem salvaguardar os recursos ambientais, tal como não é possível proteger o ambiente à revelia das aspirações dos cidadãos.