Academia de Música de Portimão interpreta «Oratória de Natal»

«Oratória de Natal», composta pelo pianista Camille Saint-Saëns aos 23 anos, vai ser interpretada na Igreja do Colégio de Portimão, num concerto de entrada livre.

A Academia de Música de Portimão e o Grupo Coral Adágio realizam um Concerto de Natal no dia 17 de dezembro, às 21h00, na Igreja do Colégio de Portimão, no qual será interpretada a «Oratória de Natal» do compositor e pianista francês Camille Saint-Saëns.

O espetáculo conta com a participação da comunidade escolar da Academia de Música de Portimão e tem como solistas as sopranos Beatriz Direito e Teresa Feliciano, a contralto Síntia Duarte, o tenor Marios Maniatopoulos e o barítomo Hugo Rebelo.

Trata-se de um evento que conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, a Junta de Freguesia de Portimão, a Paróquia de Portimão, a Festa da Música e a Antena 2.

A entrada é livre.