Academia de Música de Portimão com novo programa para junho

A Academia de Música de Portimão apresenta o seu programa de atividades para o mês de junho, com destaque para um Peddy Paper Musical.

No seguimento da sua programação anual, a Academia de Música de Portimão (AMP) apresenta em junho diversas propostas que permitirão aos seus alunos demonstrar as aptidões adquiridas, enquanto têm contacto direto com públicos de diferentes gostos musicais.

A proposta inicial terá lugar a 2 de junho, quando os alunos da AMP e do coro infantil do Grupo Coral Adágio interpretarem no Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão a célebre ópera infantil «Vamos construir uma cidade», assinada por Paul Hindemith (Hanau, 1895 – Frankfurt, 1963), que educa para o civismo e para a sustentabilidade. Estão agendadas duas récitas (14h30 e 19h30) com entrada livre.

Segue-se nos dias 2, 3 e 4 de junho um workshop de música contemporânea, orientado pela professora Carina Antunes e que decorrerá nas instalações do Clube União Portimonense, entre as 10h00 e as 18h00.

Esta atividade permitirá a descoberta de técnicas de improvisação musical, utilizando ferramentas de produção electro acústica. Direcionado para estudantes de música do ensino secundário, culminando o workshop numa apresentação final, a realizar a 4 de junho no Clube União Portimonense, a partir das 17h00.

No sentido de se inscreverem ou solicitarem informações complementares, os interessados dispõem de e-mail (geral@amportimao.pt), telefone (282 426 290), telemóvel (966 642 279) e o site da Academia de Música de Portimão.

Para 7 de junho, a partir das 18h30, está marcada a audição final das classes de conjunto da AMP, que se realizará no TEMPO com entrada livre, possibilitando ao público conhecer o trabalho desenvolvido pela Academia ao longo do ano letivo 2022-2023.

No dia 9 de junho será a vez do concerto protagonizado pelos alunos finalistas do Ensino Básico e Secundário, com entrada livre, que terá lugar a partir das 21h00 no auditório da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) do polo local da Universidade do Algarve (UAlg), celebrando junto da comunidade portimonense o percurso dos estudantes finalistas na AMP.

A 10 de junho, Dia de Portugal, a Academia assinalará a data com um concerto dedicado às crianças, marcado para as 19h00, na Alameda da República, o qual será protagonizado pelo «Projecto à’Corda», dinamizado pela professora Filipa Soares e composto por crianças entre os 3 e os 9 anos, num momento musical original e afetivo.

Peddy Paper Musical é novidade

Uma das mais originais propostas para junho vai ser o Peddy Paper Musical marcado para o dia 14 na Quinta Pedagógica de Portimão, entre as 9h30 e as 16h00, e que constituirá um dia de diversão com atividades para alunos que frequentem até ao 5º grau de ensino.

Neste Peddy Paper, os alunos da Academia de Música de Portimão poderão colocar em prática, de forma divertida, os seus conhecimentos musicais, adquiridos nas aulas de formação musical, devendo as inscrições ser feitas através dos mesmos canais.

No dia 17, às 21h30, o Grupo Coral Adágio apresenta-se em mais um concerto no auditório da ESGHT da UAlg, desta vez tendo como convidado o grupo Coral Atlântico de Silves.

Entre 19 e 21 de junho decorrerá a iniciativa Férias na Academia, onde os jovens terão a oportunidade de integrar a Orquestra de Sopros e Percussão da AMP, proporcionando momentos de aprendizagem, partilha e convívio.

Este projeto destina-se a músicos jovens provenientes de escolas do ensino artístico especializado, bem como a músicos de bandas filarmónicas, e terá lugar nas instalações da AMP e na Casa das Artes, entre 10h00 e as 18h00, finalizando com um concerto no dia 21 de junho, pelas 19h00, marcado para o auditório do Museu de Portimão.

Atividade sujeita a inscrições prévias, as mesmas serão gratuitas para os alunos da AMP, custando 10 euros para os estudantes de música externos.

Evocação do flautista Ernesto Vieira

A programação do mês encerrará a 24 de junho com o concerto «A Flauta no Tempo de Ernesto Vieira», marcado para as 19h00 no auditório da ESGHT e de entrada livre.

Neste recital, a cargo da flautista Maria João Cerol e do pianista João Rosa, serão evocados os hábitos musicais lisboetas nos finais do século XIX e inícios do XX, tendo como elo o musicógrafo, flautista, professor e compositor Ernesto Vieira (1848-1915) e Manuel Ferreira Cardoso (1851-1923), médico de profissão e flautista amador a quem Vieira dedicou várias obras.

Intercâmbio com Amesterdão

Já no mês de julho, entre os dias 12 e 16, o Consort de Flautas de Bisel da Academia de Música de Portimão fará as malas, rumando à cidade neerlandesa de Amesterdão, para se juntar aos alunos da escola Musiekpakhuis, num intercâmbio com a classe de flauta da professora Teresa Matias.

A programação musical preparada pela AMP faz parte da sua estratégia de difusão de música clássica no concelho e conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.