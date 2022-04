Academia de Judo do Arade brilha na Taça do Município de Cuba

Algarvios conseguiram várias medalhas na visita ao Alentejo.

A Academia de Judo do Arade participou na «III Taça do Município de Cuba», levando a esta vila do Alentejo alguns dos seus judocas mais novos.

O desempenho dos algarvios foi muito positivo. A equipa do Parchal, comandada pelo treinador Filipe Santos, conseguiu sete medalhas de primeiro lugar, quatro medalhas do segundo posto e ainda três medalhas de terceira posição.

Na classificação por equipas, a Academia de Judo do Arade conseguiu o segundo lugar.

Na mesma data, e no mesmo local, decorreu ainda um Open de Juvenis, onde os parchalenses foram representados por Leonardo Girão, que alcançou o primeiro lugar.

Uma nota de destaque também para os atletas Santiago Santos (cadete de 1° ano) e Leonardo Girão (juvenil de 2° ano), que estiveram presentes no estágio de «Deteção de talentos no judo» da Federação Portuguesa de Judo, que decorreu em Foz do Arouce – Coimbra, entre os dias 9 e 12 de abril.