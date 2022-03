Academia Dança Mais organiza «Portimão International Dance Festival»

Competição decorre no Portimão Arena e preço dos bilhetes começa nos cinco euros.

A Academia Dança Mais realiza mais uma edição do Portimão International Dance Festival no dia 26 de março, sábado, em parceria com a Portugal Dance Academy, numa iniciativa que está incluída na programação «Março Jovem» e que decorre no Portimão Arena. As eliminatórias decorrem às 14h00, enquanto as finais estão marcadas para as 20h00.

Este evento trará à cidade de Portimão bailarinos/dançarinos, professores e júris de norte a sul do País, contando ainda com a presença de vários nomes internacionais em todas estas esferas.

O evento, que até à data tem sido exclusivamente de Danças de Salão, terá nesta edição competição de outros estilos como Danças Urbanas, Dança Contemporânea, Dança Moderna, entre outros.

Durante a competição, haverá um local que incentiva ao convívio, com serviço de cafetaria e várias opções de snacks e pratos quentes para os interessados.

O preço dos bilhetes arranca nos cinco euros, podendo os mesmos ser adquiridos na Academia Dança Mais, no Museu de Portimão e no Portimão Arena. Podem ser obtidas mais informações através do telefone 912 153 263.