Abriram as inscrições para a 34.ª Feira Concurso Arte Doce em Lagos

Já estão a decorrer as inscrições para a 34.ª Feira Concurso Arte Doce que se vai realizar de 26 a 30 de julho no município de Lagos.

Estão a decorrer, até ao próximo dia 30 de junho, as inscrições para participação na XXXIV Feira Concurso Arte Doce, um dos eventos âncora do município de Lagos. As Normas do Concurso de Doçaria e de participação no certame foram aprovadas na última reunião de câmara.

No âmbito dos preparativos para mais uma edição da Arte Doce, que este ano terá lugar de 26 a 30 de julho, prometendo cinco dias de iguarias e animação, a Câmara Municipal de Lagos aprovou as normas de participação aplicáveis às várias categorias de expositores admitidas (Doçaria; Outros Produtos Alimentares; Artesanato; Restauração e Bebidas – Tasquinhas e Roulottes), assim como as regras de funcionamento do Concurso de Doçaria integrado nesta 34.ª edição.

A criatividade e sentido estético das doceiras executantes vão ser postas, uma vez mais, à prova através do concurso «Arte Doce», sendo que os trabalhos podem ser enquadrados nas modalidades de Tema Livre e do Tema Obrigatório «Lagos – Passado, Presente e Futuro», ambos destinados a promover a arte e o design na doçaria.

Já o concurso «Doces de Inovação» visa estimular a capacidade de criar ou recriar um doce que represente inovação face aos doces tradicionais, mas tenha obrigatoriamente como ingredientes um ou mais produtos endógenos da região.

Os expositores de doçaria presentes no certamente poderão ainda participar no concurso «Qualidade na Tradição», que avalia e distingue o rigor na confeção do doce e a qualidade dos seus ingredientes em quatro categorias de doces regionais algarvios: o Doce Fino, o D. Rodrigo, o Morgado e o Doce de Figo.

Estas e outras informações constam das normas disponíveis em www.artedoce.pt onde são igualmente submetidas as inscrições das entidades interessadas em participar no certame e/ou nos concursos desta 34.ª edição.

Merece recordar que o grande objetivo do evento é promover a doçaria tradicional e demais produtos regionais produzidos no concelho de Lagos e em outros concelhos algarvios, estando igualmente prevista a representação de outras regiões.

A iniciativa visa, também, contribuir para a divulgação de saberes, a preservação e revitalização de práticas e costumes, a afirmação da identidade cultural local e regional, a dinamização da economia local e a valorização da oferta de animação turística em período de época alta.