Abertas inscrições para o programa Férias na Aldeia em Paderne

A iniciativa Férias na Aldeia promove um programa de dois dias em Paderne, com o objetivo de dar a conhecer a cultura e a gastronomia local.

Estão abertas as inscrições para o programa Férias na Aldeia, que decorre nos próximos dias 9 e 10 de dezembro, em Paderne, onde se incluem visitas a equipamentos culturais, workshops, almoço e jantar com gastronomia típica da região e, para quem pretender usufruir ao máximo da experiência, a possibilidade de ficar hospedado num alojamento local.

Férias na Aldeia é uma iniciativa que tem por objetivo recuperar a tradição das férias no campo, nas aldeias, através da promoção de experiências, organizadas de acordo com a oferta turística disponível, valorizando o que de melhor existe no local, dinamizando as suas características intrínsecas, acrescentando valor aos negócios locais e favorecendo o aparecimento e crescimento de uma oferta turística complementar.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, sublinha que «esta é a segunda vez este ano que se realiza na aldeia de Paderne um evento no âmbito das Aldeias de Portugal. O primeiro decorreu no passado mês de novembro com a iniciativa Almoce e Jante Connosco que contou com uma adesão bastante significativa».

O edil refere que se tratam de «eventos muito importantes, na medida em que permitem dar a conhecer o Algarve interior, as suas raízes, tradições, história e património, ao mesmo tempo que contribuem para a dinamização da economia local».

O programa a realizar no próximos sábado (dia 9 de dezembro) e domingo (dia 10 de dezembro), em Paderne, visa valorizar o património histórico, cultural e paisagístico local, através da dinamização de atividades e experiências para diversos públicos, adultos e crianças que, desta forma podem usufruir de um programa genuíno em família com visitas a equipamentos culturais, gastronomia e workshops.

O programa começa no dia 9, às 16h00, com uma visita à Casa do Acordeão, instrumento musical típico do Algarve, uma espécie de pequeno Museu, onde é possível encontrar peças únicas como acordeões, concertinas, fotografias, medalhas, cartazes e vestuário típico, num conjunto de mais de 1 500 peças.

Pelas 19h00, segue-se um jantar no restaurante «Os Arcos» com cenouras à algarvia, ensopado de javali e torta de laranja.

No segundo dia, 10 de dezembro, o programa começa cedo, às 9h30, com uma visita ao Mercadinho de Domingo. Segue-se a realização de dois workshops: um destinado à criação de colares de bolotas (10h00) e outro à realização de um separador de livros em empreita.

Pelas 12h00, os participantes irão visitar a Biblioteca Museu do Jornal a Avezinha, um jornal local quase centenário, que após encerradas as portas decidiu apresentar o se espólio: milhares de livros e todo o acervo bibliográfico do jornal, no piso onde funciona a Biblioteca.

Na cave foi instalado um Museu, onde diversas máquinas e equipamentos recordam a atividade do jornal. O programa termina com um almoço, marcado para as 13h00, na Casa do Povo de Paderne, com cozido de milhos e bolo de amêndoa e gila.

As inscrições para as Férias na Aldeia decorrem até amanhã, quinta-feira, dia 7 de dezembro, através de telefone (961 624 529 e 289 367 168) ou e-mail (geral@freguesiapaderne.pt e turismo@cm-albufeira.pt).

O preço do programa é de 32,50€ para adultos, 20€ para crianças dos seis aos 12 anos (até aos cinco anos gratuito).

Este valor não inclui o preço do alojamento no «Monte Ophélia – Alojamento Local», mediante disponibilidade, com reservas que devem ser efetuadas através de e-mail (info@monteophelia.com ou telefone (963 389 750).

As receitas do evento revertem a favor da Casa do Povo de Paderne, devendo ser feito o pagamento de 10€ no momento da inscrição, através de transferência bancária (PT50 0045 7010 4000 1300 7188 8).

Férias na Aldeia é organizada em conjunto pela Câmara Municipal de Albufeira, Junta de Freguesia de Paderne, Associação In Loco – Desenvolvimento e Cidadania e Aldeias de Portugal – Associação do Turismo de Aldeia.

Refira-se que esta iniciativa é financiada pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 e pelo Portugal 2020.