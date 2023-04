Abertas candidaturas para talhões nas Hortas Urbanas de Loulé

Estão abertas as candidaturas para oito talhões das Hortas Urbanas de Loulé, entre 17 de abril a 17 de maio, para novos utilizadores.

As candidaturas podem ser efetuadas através do preenchimento da ficha de candidatura, que se encontra disponível no website do município, onde é possível consultar também o regulamento do funcionamento das Hortas Urbanas do Município de Loulé.

Com o preço dos produtos alimentares, nomeadamente os hortofrutícolas, a disparar ao longo dos últimos meses, estas Hortas poderão ser um apoio importante para as famílias do concelho com maior vulnerabilidade socioeconómica.

Por outro lado, as Hortas Urbanas são um elemento promotor de uma agricultura biológica, relevante para a melhoria da sustentabilidade ambiental do espaço urbano e equilíbrio da paisagem citadina.

De referir igualmente o papel que este equipamento tem na coesão social e no reforço dos valores de vizinhança e comunidade pois trata-se também de um espaço onde os utilizadores podem conviver e partilhar saberes.

A utilização das Hortas Urbanas de Loulé será totalmente gratuita mas requer o cumprimento das regras estabelecidas, o uso correto dos recursos disponibilizados e uma convivência sã entre os utilizadores.

De referir que a água utilizada para a rega dos talhões tem origem nas Bicas Velhas.