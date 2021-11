Abertas as inscrições para o Mercadinho de Natal de Cacela Velha

Cacela Velha prepara-se para receber mais um Mercadinho de Natal no dia 5 de dezembro, domingo. Inscrições abertas até ao dia 24 de novembro.

O evento promete mostrar artesanato tradicional (empreita, cestaria, latoaria, cerâmica…) e novas criações, produtos alimentares da região como o mel, pão, bolos, compotas, licores, flores, cremes e sabonetes naturais, brinquedos artesanais e ainda livros e música.

Os interessados em participar e mostrar os seus produtos no Mercadinho devem consultar e descarregar o documento com regras obrigatórias a adoptar pelos participantes no evento, retirado do «Plano de Contingência para o Coronavírus relativo às Mostras de artesanato/Feiras de Velharias/Mercadinhos sazonais» da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a respectiva ficha de inscrição – artesanato, produtos alimentares ou velharias/antiguidades/artigos de 2ª mão. Estes documentos estão disponíveis aqui.

A ficha deve ser preenchida e reencaminhada até ao dia 24 de novembro. O Mercadinho de Natal realiza-se em cumprimento das normas de controlo e segurança definidas pela Direção-Geral de Saúde no âmbito da pandemia COVID 19. São será realizada a venda de petiscos.