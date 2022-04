Abertas as inscrições para o Festival da Caldeirada de Armação de Pêra

Restaurantes interessados já podem garantir lugar no certame.

O Município de Silves volta a promover, de 27 a 29 de maio, o 23º Festival da Caldeirada e do Mar, estando a correr até ao dia 8 de abril a fase de inscrição para restaurantes participantes.

Poderão aderir restaurantes de Armação de Pêra, devendo garantir nas suas ementas, durante os dias do festival, um prato de caldeirada (preferencialmente) ou pratos característicos da região com a utilização de frutos do mar desta vila, assim como integrar, pelo menos, um Vinho de Silves e sobremesas confecionadas com produtos locais, nomeadamente com laranja de Silves.

A adesão dos restaurantes deverá ser efetuada através do preenchimento e assinatura da ficha de inscrição e das normas de participação (disponíveis aqui) e do respetivo envio por e-mail ou entrega no setor de Turismo da Câmara Municipal de Silves.

Este festival garante, segundo a autarquia, «um fim de semana dedicado à deliciosa caldeirada, prato emblemático da gastronomia armacenense e aos frescos produtos do mar de Armação de Pêra, que motivam o convite a visitantes e amantes da gastronomia a experimentar a grande diversidade culinária tradicional da vila de Armação de Pêra, contribuindo, simultaneamente, para a valorização e promoção turística de todos os elementos significativos da economia deste território».