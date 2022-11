Abertas as inscrições para a recriação histórica «Paderne Medieval»

As inscrições para quem pretenda participar como expositor no evento «Paderne Medieval» decorrem até ao próximo dia 2 de dezembro.

A aldeia mais típica do concelho de Albufeira prepara-se a rigor para receber o evento mais esperado do ano, o «Paderne Medieval», que de 29 de dezembro a 1 de janeiro de 2023, transforma a pequena localidade do barrocal algarvio numa verdadeira montra da história e da etnografia do séc. XIV, com destaque para a Cerimónia da Entrega da Carta de Doação do Castelo de Paderne, por D. Dinis, à Ordem de Avis, o desfile histórico e o mercado medieval, com bancas e barraquinhas e um excelente programa de animação.

Ao longo dos quatro dias, o mercado medieval estende-se pelas ruas e ruelas estreitas da freguesia, invadidas por cheiros e sabores provenientes das excelentes iguarias gastronómicas, da representação de artes e ofícios e de várias atuações alusivas à época.

À semelhança de edições anteriores, o evento será transmitido em direto, no dia 31 de dezembro, no programa «Somos Portugal», numa emissão de seis horas, das 14h00 às 20h00, com entrevistas e reportagens sobre o concelho.

Podem participar como expositores, entidades públicas e privadas da freguesia de Paderne (prioritariamente) e do restante concelho.

A organização prevê, ainda, a possibilidade de aceitar inscrições de expositores de fora do concelho, no caso de não serem ocupados todos os espaços disponíveis.

A inscrição para quem pretenda participar como expositor deve ser efetuada através do envio de ficha própria, até ao próximo dia 2 de dezembro, por email (turismo@cm-albufeira.pt).

O valor a cobrar aos expositores, varia consoante se trate de participação em banca para exposição de artesanato, que será de 40 euros; tasquinha propriedade dos expositores (dimensões máximas de 3x3m – sujeitas a aprovação da organização) no valor de 45 euros; tasquinha cedidas pela organização no valor de 90 euros e espaço na Mouraria, no valor de 3,5 euros/m² por dia.

O valor da inscrição deverá ser liquidado até ao próximo dia 16 de dezembro, em dinheiro ou cheque, na Tesouraria da Câmara Municipal de Albufeira, ou através de transferência bancária para o seguinte IBAN: PT 50 0035 0018 00000500630 11, Banco Caixa Geral de Depósitos (titular: Município de Albufeira).

O pagamento só deverá ser efetuado depois de comunicado ao expositor a confirmação da sua participação no evento.

Refira-se que o não pagamento até à data indicada inviabiliza a participação, sendo que o comprovativo do mesmo deverá ser remetido por email (turismo@cm-albufeira.pt). Caso o pagamento não seja efetuado dentro da data-limite, a vaga será atribuída a outro interessado.

A participação no «Paderne Medieval» obriga a que os expositores estejam trajados à época, sendo que o traje deve ser providenciado pelos próprios.