ABC distingue doutoramentos com melhor desempenho académico

O Algarve Biomedical Center (ABC) vai premiar doutoramentos em investigação clínica e medicina translacional da UAlg.

O Algarve Biomedical Center (ABC) vai premiar os estudantes com melhor desempenho académico no âmbito do «Doutoramento em Investigação Clínica e Medicina Translacional» da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve (UAlg).

Trata-se de um incentivo e reconhecimento ao mérito dos melhores estudantes, contribuindo, assim, e através da Bolsa de Excelência Lídia Jorge, para um percurso de sucesso, marcado pela proximidade do ecossistema académico e científico.

A Gala de atribuição dos Prémios de Excelência Lídia Jorge está marcada para o quarta-feira, dia 19 de outubro, às 21h00, no Cineteatro Louletano, em Loulé, e contará com um concerto da Orquestra Clássica do Sul.

A Bolsa de Excelência Lídia Jorge é promovida pelo ABC e permite o financiamento do primeiro ano da propina dos estudantes com melhor desempenho académico no Doutoramento em Investigação Clínica e Medicina Translacional, da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas, da Universidade do Algarve.

Através desta bolsa anual pretende-se incentivar e reconhecer o mérito dos melhores estudantes, contribuindo, assim, para um percurso de sucesso, marcado pela proximidade do ecossistema académico e científico.

A entrada é gratuita embora sujeita à lotação da sala e aberta ao público.