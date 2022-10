ABC Days – Encontro Anual do Algarve Biomedical Center começa hoje em Sagres, este ano sobre o tema «Aging Challenges» (desafios do Envelhecimento).

O ABC Days – Encontro Anual do Algarve Biomedical Center, este ano subordinado ao tema «Aging Challenges» (Desafios do Envelhecimento) começa hoje em Sagres, onde decorrerá até dia 14 de outubro.

À semelhança de anos anteriores, esta quinta edição do evento tem como principais objetivos a promoção do diálogo entre investigadores do ABC-RI, estudantes da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB) e Universidade do Algarve (UAlg), profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e instituições de saúde associadas, e parceiros de diversas entidades ligadas ao ensino, formação, investigação científica e desenvolvimento regional.

Com um conjunto de temáticas associadas aos desafios do envelhecimento, o evento científico contará com cinco painéis de discussão, por cada uma das áreas abordadas: desafios cardiovasculares; desafios neurológicos; desafios músculo-esqueléticos; desafios oncológicos; desafios societais; bem como uma sessão dedicada às oportunidades associadas ao envelhecimento.

Hoje às 16 horas, Elsa Cordeiro, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve participa na sessão de abertura.

Fruto do consórcio entre o CHUA e a Universidade do Algarve, o Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve foi criado pela Portaria n.º 75/2016, de 8 de abril, assumindo a designação de ABC – Algarve Biomedical Center.

Tendo por principal missão criar, transmitir e difundir uma cultura de investigação e desenvolvimento e contribuindo para formar profissionais altamente qualificados e diferenciados, o ABC pretende constituir-se como um centro de excelência vocacionado para a melhoria do desempenho educacional e científico na área da saúde no Algarve.