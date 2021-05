«A Censura no Algarve» é tema de palestra online em Faro

Palestra será transmitida no canal de YouTube do município.

O Arquivo Municipal de Faro vai continuar, no dia 14 de maio, às 18h30, com o ciclo Investigar, Conhecer, Valorizar…, com a palestra «A Delegação de Censura à Imprensa de Faro», a cargo de Patrícia de Jesus Palma.

Nesta palestra, que assinala o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e que será emitida no canal de YouTube do município de Faro, será apresentado um estudo sobre a censura na vida cultural algarvia do século XX, tendo como ponto de partida o fundo documental da Delegação de Faro dos Serviços de Censura à Imprensa, que se encontra integrado no espólio do Arquivo Histórico do Município de Faro.

Pretende-se dar a conhecer qual foi o papel da censura oficial ao longo dos tempos e, em concreto, que efeitos no desenvolvimento da cultura escrita e da circulação das ideias teve localmente.

Patrícia de Jesus Palma é doutorada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (Estudos Portugueses) pela Universidade do Algarve.

É autora de diversos trabalhos em que analisa a problemática cultural algarvia, sendo de realçar a sua tese de doutoramento, que está editada no livro O Reyno das Letras: a cultura letrada no Algarve, o lugar do impresso (1759-1910), publicado em 2019.

Este Ciclo tem como objetivo a valorização da História Local, dando a conhecer o trabalho de vários investigadores sobre o nosso concelho, e que tiveram como uma das suas principais fontes de informação os Fundos Documentais do Arquivo Municipal de Faro.