70ª Festa de Alcoutim vai animar a vila durante três dias

Inseridas nas comemorações do Dia do Município, a 70ª Festa de Alcoutim apresenta-se em jeito de despedida do verão, de 8 a 10 de setembro.

A Festa de Alcoutim, um dos eventos mais aguardados do ano para aquela vila, está prestes a regressar, entre os dias 8 e 10 de setembro, para a sua 70ª edição.

Este ano, o destaque vai para os concertos de de Marisa Liz (dia 8), HMB (dia 9), e Jimmy P (dia 10), e à semelhança, do que tem acontecido nos anos anteriores, vai celebrar-se o final de verão com um programa completo de animação e atividades no decorrer dos três dias.

O dia 8 de setembro começa com as Comemorações do Dia do Município, «num programa

que reflete o orgulho da nossa terra e das nossas gentes», de acordo com a Câmara Municipal de Alcoutim, que inclui a sessão solene comemorativa, no Espaço Guadiana, com a atribuição de Medalhas Municipais de Honra, Mérito e Bons Serviços e Dedicação à qual se seguem várias inaugurações, marcos que refletem «o compromisso contínuo com o crescimento, a cultura e a sustentabilidade, proporcionando oportunidades para os residentes e visitantes explorarem e se inspirarem na riqueza desta encantadora região», acrescentam.

Outro dos destaques da programação da 70ª Festa de Alcoutim vai para o sunset, inaugurando um espetáculo visual que incorpora a magia do entardecer à beira do Rio Guadiana, proporcionando uma experiência de dança e diversão sob as estrelas.

A programação complementar conta com o tradicional baile, este ano abrilhantado pela «Ganda Banda» fogo-de-artificio, espetáculo piromusical, animação de rua e diversas atividades desportivas.

O serviço de transporte, «Embarque na Festa», volta a funcionar entre Vaqueiros e Alcoutim, com paragem em Martim Longo, Giões e Pereiro, sendo o local de recolha de passageiros as paragens de autocarro da EVA, com horários que constituem uma alternativa viável ao transporte em carro próprio para os munícipes de Alcoutim.

A Festa de Alcoutim trata-se de uma iniciativa do Município de Alcoutim, com o apoio da União de Freguesias Alcoutim e Pereiro, Bombeiros Voluntários de Alcoutim, Grupo Desportivo de Alcoutim, Associação Inter-Vivos, Guarda Nacional Republicana, Associação A Moira e Capitania do Porto de Vila Real de Santo António.

«Estamos ansiosos por receber todos os residentes e visitantes nesta festa extraordinária. Traga a sua energia, sorrisos e espírito festivo e venha fazer parte desta celebração única», convida a autarquia.

Para mais informações sobre o programa completo e detalhes adicionais, basta consultar o website da Câmara Municipal de Alcoutim, disponível aqui, ou as redes sociais.