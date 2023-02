6º Bootcamp de Aceleração da StartUp Portimão já abriu inscrições

O 6º Bootcamp de Aceleração decorre em dois momentos distintos, durante quatro dias, em Portimão, sob o tema «As Smart Cities e as Alterações Climáticas».

As inscrições para o 6º Bootcamp de Aceleração, promovido pela incubadora municipal StartUp Portimão, já se encontram abertas e a decorrer até ao dia 1 de março.

Esta edição, a realizar-se nos dias 8 e 9 de março e 12 e 13 de abril, vai contar com formação intensiva, atividades e mentorias destinadas a empreendedores que pretendam desenvolver o seu negócio, sob o mote das smart cities e das alterações climáticas.

A experiência vai ser dinamizada em língua inglesa e num formato híbrido, realizando-se o primeiro momento online, enquanto o segundo marcará o retorno da vertente presencial e terá lugar em Portimão.

Nesse sentido, os empreendedores que procuram oportunidades de elevar o seu projeto ou negócio a um patamar superior, podem desde já efetuar a respetiva candidatura aqui, num total de 12 vagas.

Como tem vindo a acontecer desde 2018, ano em que se realizou a primeira edição, os participantes no Bootcamp de Aceleração contam com várias sessões de formação em temas como finanças, marketing, abordagem a investidores, fontes de investimento, aspetos de melhoria na tomada de decisão e pitch training, entre outros.

A isto juntam-se momentos de networking e speed mentoring com mentores experientes em área de desenvolvimento.

Fazem ainda parte deste Bootcamp, várias «talks inspiradoras», culminando no dia 13 de abril com a realização de uma conferência subordinada ao tema «As Smart Cities e as Alterações Climáticas», que contará com a presença de diversos oradores, ainda a carecer de divulgação.

À semelhança das edições anteriores, o 6º Bootcamp de Aceleração resulta de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve, os Territórios Criativos e a GEN Portugal, a maior plataforma de empreendedorismo do mundo, às quais se junta, este ano, o polo de Portimão da Escola de Hotelaria e Turismo.

Inovação, criatividade e espírito empreendedor

Com o objetivo de promover o 6º Bootcamp, a incubadora de negócios de Portimão está a realizar um roadshow que percorre instituições de ensino e parceiros, como são os casos da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo – polo de Portimão, do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e do polo local do Instituto do Emprego e Formação Profissional, visando prestar esclarecimentos e incentivar a participação de jovens empreendedores.

Segundo Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos, «depois de várias edições online, será retomada este ano a vertente presencial, numa clara aposta na transição digital e na sustentabilidade, temas que, além de estarem na ordem do dia, são fulcrais para o posicionamento dos negócios e dos respetivos territórios».

«Com um impacto positivo desde a primeira edição, volta-se a apostar no desenvolvimento das competências que proporcionam o sucesso dos empreendedores», sublinha ainda o responsável.

Para Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, «o Bootcamp constitui um espaço privilegiado de partilha, colaboração e cooperação entre todos, à semelhança do que sucede com a StartUp Portimão, a funcionar no Autódromo Internacional do Algarve, e que gera no concelho novas sinergias e um importante potencial empreendedor».

Dimensão internacional

A atestar o impacto que os Bootcamp vêm alcançando, os números da última edição revelam 40 horas de formação, 12 startups participantes e empreendedores de Portugal, Brasil, Israel e Alemanha, além de uma dezena e meia de oradores.

De recordar que a final da Bootcamp realizada no ano passado foi ganha pelo projeto Breakfastaway, com incubação virtual na StartUp Portimão, desenvolvido pelo empreendedor Leonardo Mariano Silva, que proporciona a clientes de alojamento local, hotelaria e residentes uma experiência de pequenos-almoços de hotel sem sair de casa e que já faz centenas de entregas diárias, sobretudo em Braga, no Porto, em Lisboa e no Algarve.

O segundo lugar pertenceu ao Central Cook, um serviço de aluguer de cozinhas industriais, com a sustentabilidade e o desenvolvimento social como alicerce de negócio, estruturado por Ricardo Castro e Pedro Araújo, que recentemente terminaram o seu curso na Escola de Hotelaria e Turismo – polo de Portimão.

O terceiro posto foi obtido pelo projeto My Fairy Nanny, criado há cerca de um ano por duas amigas, Carina Cruz e Carolina Carrola, empreendedoras da StartUp Portimão que têm a ambição de «oferecer o melhor serviço de nannies, babysitters e do Algarve e, quem sabe, do país», explicam.