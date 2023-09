5.º Ciclo ARTIS XXI leva concertos de música de câmara a Lagoa

O 5.º Ciclo de Concertos ARTIS XXI propõe concertos de música de câmara nos dias 7, 14 e 21 de outubro, e ainda no dia 1 de novembro.

A ARTIS XXI – Associação de Educação Artística de Lagoa propõe, nesta que é a 5.ª edição do Ciclo Artis, uma temporada de concertos de música de câmara com quatro espetáculos em várias freguesias do concelho de Lagoa, nos dias 7, 14 e 21 de outubro, e ainda no dia 1 de novembro, todos às 18h00.

Esta aposta propõe dar espaço aos instrumentos de sopros e de cordas friccionadas, incentivando à audição de repertório escrito para agrupamentos com esta instrumentação em espaços mais próximos da comunidade, chegando às pessoas em espaços culturais pouco convencionais para concertos de música clássica.

O primeiro espetáculo do 5.º Ciclo Artis terá lugar no dia 7 de outubro, na sala Carlos Paredes da ACD de Ferragudo com um Ensemble de Sopros, onde 13 músicos irão interpretar a «Gran Partita» de Mozart.

O segundo concerto será de entrada livre e acontece no dia 14 de outubro, na Igreja Matriz de São Tiago de Estômbar, considerada monumento nacional, com a Orquestra Barroca D’Aquém Mar, para a estreia absoluta da obra «Pássaros de Lagoa», comissionada à compositora contemporânea Teresa Gentil e inspirada no trabalho, com o mesmo nome, do grupo de escrita criativa da Biblioteca de Lagoa.

O programa traz ainda uma vertente barroca com a música Aquática de Handel e excertos da ópera «L’Eumene» de João de Sousa Carvalho. No dia 21 de outubro, a ADR – Quinta de São Pedro, na Mexilhoeira da Carregação, recebe o «Quinteto de Metais Alentejano».

Trata-se de um conjunto de músicos talentosos do Baixo e Alto Alentejo, que tem ganho destaque no panorama artístico nacional, trazendo um repertório diversificado, desde o clássico, ao jazz, passando pelas músicas do mundo.

A ARTIS XXI propõe para o último concerto do V Ciclo de concertos Artis, um concerto centrado em três instrumentos: harpa, flauta e viola d’arco, que se encontram em simbiose e expressividade únicos.

O repertório trará compositores como Debussy e Bax que encontraram nestes instrumentos timbres e cores para obras musicais.

Na ótica de levar os concertos a todos os recantos do território de Lagoa, este concerto acontece no feriado, dia 1 de novembro, na Quinta da Palmeirinha.

Assente na premissa de levar música a todos, iremos ainda realizar, no dia 20 de outubro, os Concertos para Maiores, a decorreram no Centro Popular de Lagoa, Centro de Apoio ao Idoso de Ferragudo e na Santa Casa da Misericórdia de Estômbar, levando a música a quem tem a sua mobilidade condicionada, de forma a contribuir para a descentralização da cultura no território de Lagoa.

Dentro desta perspectiva, a V Edição do Ciclo de Concertos ARTIS XXI irá também continuar a apostar nos jovens, como já tem sido recorrente nas edições passadas, através da realização de concertos pedagógicos exclusivos para escolas, com ensaios abertos e comentados promovendo, desta forma, a criação de hábitos de fruição cultural.

Os bilhetes têm um valor de quatro euros e estão à venda na plataforma da BOL, disponível aqui.

O 5.º Ciclo ARTIS XXI é produzido pela ARTIS XXI – Associação de Educação Artística de Lagoa e conta om o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, da DGartes e da Região de Turismo de Algarve (RTA).