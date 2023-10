50 atletas marcaram presença do IV Duatlo Crosse do Azinhal

Afonso Alemão e Bettina Roschmann, do Clube de Ciclismo de Portimão, foram os vencedores do IV Duatlo Crosse, que se realizou no Azinhal.

A aldeia do Azinhal recebeu, ontem, domingo, dia 29 de outubro, o IV Duatlo Crosse, que integrou as provas da 6ª etapa Campeonato Absoluto do Algarve e Baixo Alentejo, onde Afonso Alemão e Bettina Roschmann, do Clube de Ciclismo de Portimão, foram os grandes vencedores.

Nesta 4.ª edição participaram cerca de 50 atletas, num desafio de cinco km de corrida, 20km de bicicleta e mais 2,5km de corrida, numa das aldeias mais tradicionais e singulares do concelho de Castro Marim e que recebia, simultaneamente, o tradicional mercado mensal.

O primeiro atleta masculino a chegar à meta do IV Duatlo Crosse foi Afonso Alemão, do Clube de Ciclismo de Portimão. Seguiram-se Fábio Faustino, do Vasco da Gama Atlético Clube, e Rafael Alemão, também do Clube de Ciclismo de Portimão.

Na vertente feminina, a primeira atleta a cruzar a linha de chegada foi Bettina Roschmann, do Clube de Ciclismo de Portimão, seguida de Susana Alemão, da mesma equipa, e Cristiana Martins, da Lusitano Frusoal.

Nas equipas, o Vasco da Gama Atlético Clube de Sines classificou-se no primeiro lugar masculino e o Clube de Ciclismo de Portimão no feminino.

O IV Duatlo Cross do Azinhal foi uma organização do Clube Leões do Sul em parceria com a Câmara Municipal de Castro Marim, com a colaboração da Junta de Freguesia de Azinhal, Casa do Povo do Azinhal e a Associação de BTT do Baixo Guadiana e o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal.

Todos os resultados estão disponíveis aqui.