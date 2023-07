3.ª edição do «Jovens pelo Ambiente» de Castro Marim já arrancou

Os «Jovens pelo Ambiente» já estão em ação no município de Castro Marim, numa iniciativa pioneira que se estende até ao dia 18 de agosto.

O programa «Jovens pelo Ambiente», criado há três anos pela Câmara Municipal de Castro Marim com o objetivo de cuidar ativamente e valorizar o espaço e o património público e sensibilizar a comunidade para a mesma causa, já iniciou a sua 3ª edição.

A iniciativa pioneira tem envolvido dezenas de jovens que, durante o verão, agarram esta missão de promoção de uma nova cultura ambiental, que visa também a valorização das profissões ligadas à limpeza e à higienização do espaço público, procurando maior respeito para com este grupo profissional.

Além da intervenção e limpeza nos espaços públicos, os «Jovens pelo Ambiente» participam em ações de sensibilização ambiental na área da poupança da água, reciclagem de resíduos, inquéritos bandeira azul e geolocalização de contentores.

Outras áreas de atuação são a colaboração com o Canil/Gatil Intermunicipal, como forma de promover o voluntariado e alertar para o abandono animal, e o desenvolvimento de ações no âmbito da preservação da biodiversidade, nomeadamente relacionadas com a Reserva Natural e a problemática da falta de água.

Nesta edição, o programa vai também trabalhar na recuperação e valorização de práticas integradas no património natural e cultural do território, que caíram em desuso mas que são mais sustentáveis, como seja o uso da cal para pintar as casas.

A primeira destas ações de caiação irá decorrer em Odeleite, já na próxima sexta-feira, dia 28 de julho.

O carbono azul, termo que se refere ao carbono capturado da atmosfera e oceanos e armazenado nas plantas e no solo de ecossistemas marinhos e costeiros, é outro dos grandes destaques da 3.ª edição do programa e que irá passar pelo desenvolvimento de trabalhos integrados com a Reserva Natural, as salinas e espécies autóctones.

Os «Jovens pelo Ambiente» prolongam-se até ao dia 18 de agosto e é garantida a atribuição de uma bolsa semanal, bem como de seguro contra acidentes pessoais.