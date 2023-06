31 por cento das empresas do Algarve atuam em sectores diversos, e totalizam 51 por cento da faturação do distrito de Faro.

O distrito de Faro é composto por 16 concelhos, e a distribuição das empresas é diversificada entre sectores e concelhos. Loulé lidera a lista, abrigando 20 por cento das empresas do distrito, seguido por Faro com 14 por cento, Albufeira com 13 por cento, Portimão com 12 por cento, Lagos com 8 por cento e Silves com 6 por cento.

Os demais concelhos somam os restantes 27 por cento das empresas. Essa distribuição evidencia a dispersão das atividades empresariais por toda a região de Faro.

A dimensão das empresas em Faro revela uma predominância de microempresas, correspondendo a cerca de 89 por cento do total. No entanto, apesar de sua representatividade em número, as microempresas contribuem com apenas 13 por cento da faturação total do distrito.

As pequenas empresas, que representam cerca de 10 por cento do total, lideram em termos de faturação, contribuindo com 31 por cento do valor total.

Já as médias empresas compõem aproximadamente 1 por cento do total e faturam cerca de 29 por cento, enquanto as grandes empresas representam menos de 1 por cento e são responsáveis por cerca de 26 por cento do volume total de negócios em Faro.

Quanto aos sectores de atividade, é notável a sua diversidade no distrito de Faro, contribuindo de forma positiva para a economia regional. Destaca-se o sector «Outros», representando uma significativa parcela de 31 por cento das empresas, impulsionando o desenvolvimento económico local.

Estas empresas não apenas compõem uma parte substancial do tecido empresarial, mas também são responsáveis por 51 por cento da faturação total do distrito.

Além disso, outros sectores desempenham um papel relevante, tais como o da construção, com 13 por cento das empresas, e uma contribuição de 13 por cento da faturação, e o dos serviços, com impressionantes 42 por cento das empresas, sendo responsável por 28 por cento da faturação.

No entanto, é notável o impacto positivo dos «Outros», tanto em número de empresas quanto na sua participação na faturação, evidenciando o dinamismo e a diversificação do panorama empresarial em Faro.

As empresas constituídas nos últimos cinco anos representam 40 por cento do total das empresas em Faro e geram 10 por cento do volume total de negócios. Aquelas que foram constituídas entre seis e dez anos atrás representam 19 por cento do total das empresas, com uma faturação de 18 por cento do distrito.

As empresas constituídas entre 11 e 15 anos atrás representam 11 por cento das empresas de Faro, totalizando 13 por cento do volume de negócios.

As empresas com idade entre 16 e 25 anos correspondem a 17 por cento do total das empresas e faturam 23 por cento do volume total de negócios do distrito.

Por fim, as empresas com mais de 25 anos representam 13 por cento das empresas de Faro e geram uma faturação de 36 por cento do volume total de negócios.

Sobre a Iberinform

A Iberinform é a filial da Crédito y Caución que oferece soluções de gestão de clientes para as áreas financeiras, de marketing e internacional. Fornece bases de dados para a identificação de novos clientes e ferramentas que facilitam a gestão de riscos, a análise e acompanhamento de clientes ou sectores. O seu serviço de informação empresarial possibilita a obtenção de relatórios de empresas em mais de 200 países ou territórios e aceder às maiores bases de dados de incumprimento bancário em Espanha, como o RAI e ASNEF Empresas.