250 nómadas digitais participam no «The Nomad World Fest» em Albufeira

Albufeira consolidou a sua reputação como «digital nomad friendly» ao acolher o «The Nomad World Fest» que decorre de 9 a 15 de outubro.

Até dia 15 de outubro, Albufeira é palco do «The Nomad World Fest». Trata-se de um evento criado pela Digital Nomads Association Portugal (DNA Portugal), que conta com a coorganização do Município de Albufeira, e promete ser uma experiência rica e transformadora para todos os nómadas digitais.

A programação de excelência combina num espaço único diversos especialistas na área, que apresentam os seus estudos acerca das próximas tendências, desafios e oportunidades profissionais, bem como workshops e oficinas práticas sobre o trabalho e a vida no digital. Do programa constam ainda, momentos lúdicos que permitem que os participantes desfrutem daquele que é um dos ex-libris albufeirenses, a praia.

Os 250 participantes de todo o mundo vão, também, aproveitar os próximos dias para conhecer a geografia, a cultura, as tradições, os costumes, a gastronomia e arte do concelho, conectando-se de forma positiva com os locais através de sessões e palestras acerca das características de Albufeira.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, revelou que é com grande agrado que «Albufeira recebe este que é um evento propício à reflexão sobre as alterações no mercado laboral, que estão, atualmente, altamente conectadas com o meio digital». O edil referiu, de igual forma, que «a nossa cidade, além de um excelente local turístico já foi considerado um dos quatro melhores locais do país para os nómadas digitais, não só pelas condições climatéricas e beleza paisagística, desde o litoral até ao barrocal, mas também pela facilidade na mobilidade, acessibilidade e hospitalidade.

Para obter mais informações sobre o congresso e o programa detalhado do evento, incluindo os tópicos das conferências e informações sobre os workshops, visite o site oficial da organização.