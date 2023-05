«25 Abril Downtown» juntou skaters de todo o Algarve em Portimão

O «25 Abril Downtown» mostrou as habilidades dos skaters algarvios, em Portimão, num evento que foi um «sucesso» para a organização.

A segunda edição do evento «25 Abril Downtown», realizada no Dia da Revolução dos Cravos, reuniu os skaters de todo o Algarve para, com as suas tábuas, descerem a fundo a Avenida 25 de Abril, em Portimão, que se encontrava sem qualquer veículo.

O evento teve como principal objetivo juntar o maior número de praticantes de skate da cidade de Portimão e da região do Algarve, promover a modalidade, bem como fomentar a união e o convívio entre as várias faixas etárias que praticam este desporto na região.

Para quem não esteve presente, o «25 de Abril Dowtown» foi uma competição de skate, num registo completamente diferente do tradicional: corrida de hillbomb, maior ollie, maior powerslide e também cash4tricks, segundo a organização, a cargo do Núcleo de Skate de Portimão.

Uma vez que a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portimão procedeu ao corte da ruas perpendiculares à Avenida para que não houvesse nenhum impedimento aos skaters, entre as 16h00 e as 17h00, foi possível assistir a várias descidas cheias de adrenalina.

Já entre as 17h15 e as 18h30, aproximadamente, todos os skaters tiveram oportunidade para mostrarem o maior ollie e o maior powerslide, com Marco Ribeiro a vencer na primeira categoria e Franciszek Dyrda na segunda.

O evento foi organizado pelo Portimão Surf Clube através do Núcleo de Skate de Portimão e contou com o apoio institucional da Câmara Municipal de Portimão, Junta de Freguesia de Portimão e IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude.

O «25 de Abril Dowtown» teve ainda os patrocínios locais da loja de skate, surf e bodyboard Secret Spot, da CoffeShop KapaHemp’s, da Farmácia Amparo, da Ótica do Amparo, da Pastelaria Ginga Talho da Avenida e do restaurante take away «Ícone do Algarve».