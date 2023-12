21 suspeitos em prisão preventiva por tráfico de droga em São Brás

Subiu para 21 o número de suspeitos em prisão preventiva por tráfico de droga em São Brás de Alportel: 17 homens e quatro mulheres.

O tribunal decidiu colocar quatro pessoas em prisão preventiva, juntando-se a mais 17 do mesmo grupo que aguardam julgamento por tráfico de droga em São Brás de Alportel, informou ontem o Ministério Público.

«A mulher e os três homens agora em prisão preventiva foram acrescer aos 14 homens e três mulheres do bando que já se encontram em prisão preventiva», segundo a nota de imprensa publicada no portal do Ministério Público de Faro.

Segundo o mesmo documento, em 15 de dezembro, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro apresentou ao Juízo de Instrução Criminal da capital algarvia, para primeiro interrogatório de arguido detido, quatro homens e uma mulher «pertencentes a um bando que se dedicava à venda de cocaína, heroína e haxixe em São Brás de Alportel».

A mulher, de 43 anos, e três homens, de 25, 22 e 19 anos, ficaram em prisão preventiva e um homem de 24 anos ficou com apresentações periódicas à autoridade policial, aponta o mesmo comunicado.

De acordo com o Ministério Público, desde 2022, em São Brás de Alportel, o chefe do grupo agora detido «distribuía o produto estupefaciente pelos restantes membros do bando, que tinham por função a venda direta aos consumidores e a outros revendedores».

A nota precisa que entre os elementos do bando «havia um que, além das sobreditas tarefas, estava incumbido de armazenar a droga e recolher o dinheiro das vendas».

Os quatro detidos juntam-se assim a outros 17 detidos em 8 de julho por suspeitas de pertencerem à rede de tráfico de droga que operava na região.

Na altura, a Guarda Nacional Republicana (GNR), que tem a seu cargo a investigação deste caso, avançava, também em comunicado, que os 17 detidos, 14 homens e três mulheres, com idades entre os 19 e aos 60 anos, pertenciam, alegadamente, a uma rede de tráfico de estupefacientes que operava com particular incidência nos concelhos de São Brás de Alportel, Loulé, Faro, Olhão e Tavira.

De acordo com a nota, as detenções resultaram de uma investigação que decorria há cerca de um ano pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Faro da GNR.

Na ocasião foram também constituídas arguidas duas mulheres, com 44 e 55 anos, suspeitas de envolvimento no tráfico de droga.

Durante a operação, no início de julho, foram efetuadas um total de 22 buscas em habitações, veículos e estabelecimentos comerciais.

Da ação resultou a apreensão de 9.667 doses de heroína, 7.632 de cocaína, 2.855 de haxixe, 258 doses e 29 plantas de canábis, seis armas de fogo, uma arma de ar comprimido e diversos artigos utilizados na preparação e acondicionamento dos estupefacientes.

A operação contou com a colaboração de elementos da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.