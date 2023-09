18º Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen já arrancou

Destinado a alunos do 2º e 3º ciclo do Algarve, o Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen, decorre até 17 de fevereiro de 2024.

A obra da escritora Sophia de Mello Breyner Andresen volta a inspirar os alunos algarvios, com a 18ª edição do Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen, promovida pela Câmara Municipal de Lagos e pela Câmara Municipal de Loulé.

Nesse sentido, até ao dia 17 de fevereiro de 2024, os estudantes do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário da região podem entregar os seus trabalhos, seja na componente de Texto (Poesia, Prosa ou Ensaio) ou na de Ilustração, que versem sobre a obra de Sophia.

Este concurso, com quase duas décadas de existência, organizado pela Biblioteca Sophia de Mello Breyner Andresen e Biblioteca Municipal Júlio Dantas, tem como principal objetivo incentivar para a leitura da obra desta escritora referência na Literatura Portuguesa, tenso sido a primeira mulher a ser galardoada com o Prémio Camões.

Neste concurso são admitidos trabalhos originais e inéditos até à data da decisão final, tendo os mesmos que fazer referência à obra original da autora sobre a qual refletem.

Nas categorias de Texto e Ilustração, poderão ser entregues trabalhos de grupo, tendo no máximo três elementos (todos do mesmo ciclo de ensino).

Os trabalhos podem ser entregues presencialmente nas Bibliotecas (Loulé ou Lagos) ou enviados através do correio.

O júri do Concurso é constituído por um representante da autarquia de Loulé, outro da de Lagos, e ainda um representante da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e da Biblioteca, bem como um representante da DGESTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do Algarve e um autor convidado.

A cerimónia de entrega dos prémios do 18º Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen decorrerá no Cineteatro Louletano, no dia 20 de abril, no âmbito do Dia Mundial do Livro.

O júri atribuirá quatro prémios a cada nível de escolaridade, dois por categoria – modalidade de Texto (Poesia, Prosa, Ensaio) e modalidade de Ilustração: 1º Prémio: cartão-oferta no valor 400€ + diploma de participação; 2º Prémio: cartão-oferta no valor 200€ + diploma de participação. Existe a possibilidade de atribuir menções honrosas: livros + diploma de participação.

Mais informações sobre o Concurso Literário podem ser requeridas através de e-mail (biblioteca@cm-loule.pt ou biblioteca@cm-lagos.pt).