18ª Maratona Fotográfica FNAC convida a um passeio por Lagos

A 18ª Maratona Fotográfica FNAC está marcada para o dia 10 de junho, em Lagos, sendo que há prémios no valor de 750 euros.

«A evolução dos últimos 25 anos» é o mote da 18.ª Maratona Fotográfica FNAC, iniciativa cultural associada ao assinalar do 25º aniversário da marca em Portugal, através da qual se desafia os participantes a registar as melhores imagens que captem a evolução das sociedades, da cultura e da tecnologia nas cidades ao longo do último quarto de século.

Os cenários propostos pela FNAC para a edição que atinge este ano a maioridade vão de Norte a Sul do país: Lagos, Almada, Funchal, Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Cascais, Aveiro e Leiria.

Com as inscrições a decorrerem até ao próximo dia 3 de junho, a edição deste ano da Maratona Fotográfica do Algarve, que decorre no dia 10 do mesmo mês, traçou uma rota única.

Com início num passeio pela cidade de Lagos, e com visita a diferentes museus e ainda um passeio pelo percurso Menir da Pedra do Galo, na Mata Nacional de São João, o dia «promete ser memorável», segundo a FNAC.

Após a pausa para refeição, a 18ª Maratona Fotográfica FNAC continua com uma visita ao interior algarvio, onde se sugere a observação da arquitetura tradicional.

Segue-se a visita à Marina de Lagos onde os participantes vão poder visitar a Caravela Boa Esperança.

Antes do jantar, propõe-se ainda que o grupo assista ao pôr do sol na Ponta da Piedade.

«As Maratonas Fotográficas funcionam já como um registo histórico das cidades», refere Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da FNAC em Portugal, referindo-se às 17 edições anteriores em que, explica, «foram captados momentos distintos da evolução do país, criando-se uma espécie de arquivo do nosso desenvolvimento arquitetónico, social e até cultural».

Além disso, acrescenta a responsável, a FNAC «assume-se como um agente promotor de cultura a todos os níveis, sendo impulsionadora da partilha de conhecimento e do potenciar de nomes emergentes, tal como já acontece, por exemplo, com os Novos Talentos FNAC», que dá palco a talentos da música nacional.

Os participantes desta 18.ª edição Maratona Fotográfica FNAC podem inscrever-se nas lojas físicas da FNAC ou no site.

Cada inscrição tem um custo associado de 35 euros e, caso seja aderente do Cartão FNAC, a quantia será reduzida para 30 euros.

«Não interessa se são apenas curiosos pela fotografia ou profissionais, se fotografam com o telemóvel ou com uma máquina topo de gama, aos participantes só se pede paixão pela fotografia e disponibilidade para fazer parte desta festa», convida a FNAC.

A avaliação das participações ficará a cargo de júris compostos por dois representantes FNAC e por um fotojornalista convidado, seguindo os critérios de qualidade técnica, criatividade e consistência do conjunto das fotos enviadas.

No Dia Mundial da Fotografia, celebrado a 19 de agosto, serão anunciados os vencedores, entre os quais um primeiro lugar e duas menções honrosas.

Cada um dos premiados recebe um cartão oferta FNAC no valor de 750 euros, e as menções honrosas no valor de 150 euros.

A agenda das Maratonas Fotográficas FNAC, assim como mais detalhes sobre os percursos e processo de inscrição podem ser consultados no website oficial da iniciativa, disponível aqui.

Agenda nacional:

10 junho – FNAC Algarve;

11 junho – FNAC Almada;

17 junho – FNAC Madeira e FNAC Viana do Castelo;

18 junho – FNAC Porto;

24 junho – FNAC Lisboa;

25 junho – FNAC Cascais;

1 julho – FNAC Leiria;

2 julho – FNAC Aveiro.