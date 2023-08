17ª Prova de Mar de Albufeira foi destaque no Dia do Município

A 17ª Prova de Mar de Albufeira, na Praia do INATEL, juntou 190 participantes no Dia do Município, no passado domingo, 20 de agosto.

A Praia do INATEL foi palco da 17ª Prova de Mar de Albufeira, no passado domingo, dia 20 de agosto, numa prova de 2000 metros integrada no 16.º Circuito Nacional de Águas Abertas e no 29.º Circuito de Águas Abertas – Algarve.

Foram quase 200 atletas a lutarem por um lugar no pódio, num total de 190 classificados.

O albufeirense, Afonso Gouveia do FC Ferreiras/AlgarExperience, foi o primeiro a terminar a prova aos 22:15 minutos, com menos quatro segundos que Marco Oliveira do C Náutico Académico (22:19) e com menos cinco que Miguel Gomes (22:20), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No feminino, Helena Rodrigues do Condeixa Aqua Clube subiu ao pódio, em primeiro lugar, completando a prova aos 22:50 minutos, seguida de Joana Rodrigues do mesmo clube desportivo, que terminou 50 segundos depois (23:40).

Já a medalha de bronze foi para Bruna Riesenberger do Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro, que finalizou o percurso aos 23.47 minutos.

A 17ª Prova de Mar de Albufeira, organizada pelo Futebol Clube Ferreiras em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira, fez parte das Comemorações do Dia do Município 2023 e a entrega de prémios decorreu no local da prova, às 13h45.

Cristiano Cabrita, vereador responsável pelo Pelouro do Desporto e Juventude, afirma que «esta é com certeza uma competição de extrema importância para a divulgação desportiva do concelho a nível nacional, não só pela competência logística e organizacional, bem como pela qualidade dos espaços públicos utilizados para a realização da mesma, principalmente, num dia tão relevante para Albufeira, como o Dia do Município».

O edil destacou ainda «a brilhante organização» da 17ª Prova de Mar de Albufeira por parte do Futebol Clube Ferreiras.

Refira-se que, no mesmo dia, às 11h00, os mais novos atletas da modalidade participaram na VI Prova Kids de Albufeira.