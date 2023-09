13.ª Rota do Petisco arranca amanhã em Loulé e junta 176 restaurantes

A Rota do Petisco, que acontece entre 15 de setembro e 15 de outubro em 11 municípios do Algarve, inicia em Loulé a sua 13.ª edição.

A Rota do Petisco está prestes a regressar, desta vez para a sua 13.ª edição, a decorrer de 15 de setembro a 15 de outubro, em 11 município algarvios (Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo), num total de 176 espaços de restauração.

Para deliciar-se com estas propostas, é necessário adquirir o Passaporte, que tem o custo de 1,50 euros, e garante o acesso ao evento. Em cada paragem, um carimbo, e quanto mais petiscos provar e mais carimbos colecionar, mais hipóteses tem de ganhar os prémios.

A Rota apresenta o Menu Petisco (prato + bebida), no valor de quatro euros, e o Menu Doce (sobremesa + petisco), no valor de 2,50 euros.

Vai ser possível durante este mês «dar a volta ao mundo», com propostas gastronómicas de outras paragens na Rota do Mundo, com uma seleção de pratos típicos de outros países.

Um dos destaques nesta edição é a Opção Vegetariana que conta com um total de 15 estabelecimentos a servi-la como prato principal.

Por outro lado, a Rota dos Chefs junta conceituados profissionais da região, e irá permitirá que, pelo valor de 5 euros (prato + bebida), os petiscadores possam degustar a melhor cozinha de autor.

Nesta edição, são 12 os estabelecimentos do concelho de Loulé a aderir à iniciativa:

Cais Wine & Tapas Bar;

Flor da Praça;

Germano BiciArte Café (Alte);

KAMIZA Sushi Bar;

La Gioconda Loulé;

Pizzaria Luzzo;

Quinta do Freixo (Benafim);

Restaurante Pic-Nic;

Wine Bar (Quarteira);

Restaurante Rosa Branca;

Restaurante TerraCotta;

The Old Town – Cocktail e Wine Bar (Loulé).

Do doce ao salgado, da carne ao peixe, da entrada à sobremesa, petiscar vai ser a palavra de ordem nestes dias. Tiborna Volta ao Algarve, Cogumelos com alheira e ovo de codorniz, Kunafah, Baklava, Ostras à Rosa Branca ou Petisco sweet and salty são algumas das sugestões que os participantes do concelho de Loulé têm para oferecer.

Em Loulé, o Passaporte da Rota do Petisco 2023 pode ser adquirido nos estabelecimentos aderentes e no Palácio Gama Lobo.

De realçar que a sessão de abertura do certame acontece em Loulé, no Palácio Gama Lobo, esta sexta-feira, pelas 18h00, com a participação dos chefs do concelho aderentes ao evento. Está previsto ainda um momento musical, a cargo de Marc Noah.