110º aniversário dos Escoteiros de Portugal celebra-se no Forum Algarve

A Associação dos Escoteiros de Portugal vai celebrar 110 anos na Praça Central do Forum Algarve, com atividades para toda a família.

É já este fim-de-semana que o Forum Algarve, centro gerido pela Multi Portugal, em Faro, se prepara para receber a Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP), para um evento de comemoração do seu 110º aniversário.

Num dia totalmente dedicado a explorar o que é o escotismo, a praça central adapta-se para receber vários postos de atividades ao ar livre e nos quais todas as crianças e famílias poderão participar livremente.

Entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 19h00 todos vão poder participar nas atividades que vão desde aprender a montar uma tenda, fazer construções em madeira e corda e aprender a fazer nós como nos Escoteiros de Portugal.

Mas não só: estão ainda planeados jogos e estafetas tradicionais, habitualmente inseridos nas atividades escotistas, e considerando o tema anual trabalhado pela Associação, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estará também disponível um jogo de tabuleiro gigante sobre ambiente e reciclagem, da Sociedade Ponto Verde, onde todos poderão ser peões e movimentar-se de forma dinâmica e divertida.

Por forma a fazer cumprir a tradição escotista, para o final do dia está reservado um Fogo de Conselho, com músicas e animações que terá início às 20h30.

Além de participar nestas atividades que prometem dar a conhecer um pouco daquilo que é a vida dos escoteiros, toda a família poderá ainda visitar a exposição comemorativa do 110º Aniversário da Associação dos Escoteiros de Portugal.

O convite é para que toda a família se divirta a explorar o escotismo, com a AEP. Palavra de Escoteiro!